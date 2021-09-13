«Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя

За перше півріччя «Укрзалізниця» прозвітувала про 1,4 млрд грн сукупних чистих збитків

Станом на липень «Укрзалізниця» має 39,1 млрд грн кредитів перед банками

За перше півріччя 2021 року підприємство АТ «Укрзалізниця» прозвітувала про 1,4 млрд грн сукупних чистих збитків. Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану підприємства, повідомляє «Марлін».

Зазначається, що станом на липень 2021 року підприємство має 39,1 млрд грн кредитів перед банками.

«Збиткову діяльність АТ «Укрзалізниця» спричинено зменшенням обсягів перевезень та перевищенням темпів росту собівартості над темпами росту чистого доходу», – констатують представники транспортного монополіста.

Зокрема, йдеться про невиконання 6% планових вантажних перевезень та 11,3% пасажирських перевезень. Серед негативних факторів в «Укрзалізниці» також виділяють:

зменшення транзитних перевезень залізної та марганцевої руди через Україну;

зменшення експорту зерна на фоні зменшення цьогорічного врожаю та зменшення попиту на українську зернову продукцію на початку року, враховуючи активізацію пропозиції з РФ.

При цьому у порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи від вантажних перевезень збільшились на 564,9 млн грн або 1,8%, а від пасажирських перевезень – на 511,4 млн грн (26,7%).

Зазначимо, 2020 рік «Укрзалізниця» закінчила із збитками в 11,4 млрд грн.

Нагадаємо, Рада заслухає звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

Зазначимо, за перший квартал 2021 року Міненерго прозвітувало про 1,6 млрд грн збитків.

До слова, компанія «Укравтодору» за пів року отримала 73,5 млн грн збитків.