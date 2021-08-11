Уряд призначив нового тимчасового керівника «Укрзалізниці»

Олександр Камишін обіймав посаду радника міністра інфраструктури та працював менеджером у компанії олігарха Ріната Ахметова

У найближчі місяці «Укрзалізницею» керуватиме тимчасовий голова правління

Кабінет Міністрів на засіданні 11 серпня за поданням наглядової ради призначив Олександра Камишіна новим виконуючим обов’язки голови правління «Укрзалізниці». Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.

Водночас уряд визнав таким, що втратив чинність, рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління «Укрзалізниці» на Івана Юрика.

У Мінінфраструктури нагадують, що 30 липня Рада національної безпеки і оборони повідомила про низку загроз державній безпеці, які пов’язані з критичною управлінською та фінансовою ситуацією в Укрзалізниці, а також катастрофічним станом залізничної інфраструктури в країні.

Олександр Камишін обіймав посаду радника міністра інфраструктури та працював менеджером у компанії олігарха Ріната Ахметова.

Раніше стало відомо, що у найближчі місяці «Укрзалізницею» керуватиме тимчасовий голова правління за підтримки спеціального антикризового штабу.

До слова, сьогодні регулятор погодив підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці».

Нагадаємо, минулого тижня РНБО доручила Кабінету міністрів покласти обов'язки голови правління «Укрзалізниці» на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Як відомо, РНБО виносило питання «Укрзалізниці» на своє засідання 30 липня. Тоді вирішили ввести тимчасове керівництво до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління. В РНБО вважають, що «Укрзалізниця» нині у критичному стані, і це загрожує нацбезпеці.