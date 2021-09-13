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    Засідання комісії Ради у справі «вагнерівців»: на вході чергують «Зеленський і Єрмак»

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    Манекени біля Ради одягнені в справжні костюми, а на місці голів прикріплені фотографії Володимира Зеленського та Андрія Єрмака - Засідання комісії Ради у справі «вагнерівців»: на вході чергують «Зеленський і Єрмак»
    Манекени біля Ради одягнені в справжні костюми, а на місці голів прикріплені фотографії Володимира Зеленського та Андрія Єрмака
    фото: censor.net

    Невідомі встановили два манекени з портретами президента та глави його Офісу

    Біля входу в комітети Верховної Ради невідомі встановили два манекени з портретами президента України Володимира Зеленського та глави його Офісу Андрія Єрмака. Про це повідомляє «Цензор.Нет».

    Зазначається, що манекени одягнені в справжні костюми, а на місці голів прикріплені фотографії президента та глави його Офісу.

    «Народні депутати від опозиції кажуть, що, коли прийшли в комітети, ці манекени вже стояли», – пише видання.

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    Засідання комісії Ради у справі «вагнерівців»: на вході чергують «Зеленський і Єрмак»
    Засідання комісії Ради у справі «вагнерівців»: на вході чергують «Зеленський і Єрмак»
    Засідання комісії Ради у справі «вагнерівців»: на вході чергують «Зеленський і Єрмак»

    Нагадаємо, що сьогодні о 12:00 мала розпочати засідати в закритому режимі тимчасова слідча комісія (ТСК), яка розглядає справу «вагнерівців».

    До слова, депутатка різко відреагувала на розслідування «вагнергейту»: Це не ТСК, а корпоратив «Слуг народу». Також партія Порошенка звинуватила «слуг» у брехні.

    Раніше нардепи радили ТСК, яка розслідує обставини зриву спецоперації із затримання бойовиків з ПВК «Вагнера», викликати та заслухати президента Володимира Зеленського та керівника Офісу Зеленського Андрія Єрмака.

    Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

    Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

    Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

    У липні 2020 року стало відомо про зрив української спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у президента Володимира Зеленського, та нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів.

    Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі та депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали та це зрада. Бурба був звільнений.

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    Теги: Верховна Рада депутат політика Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента ПВК Вагнера вагнергейт
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    Засідання комісії Ради у справі «вагнерівців»: на вході чергують «Зеленський і Єрмак»