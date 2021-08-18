Революція у роздрібній торгівлі. Люди тепер витрачають більше в Amazon, ніж у Walmart

Продажі Amazon за останній рік зросли на 24 млрд доларів

Amazon став найбільшим продавцем за межами Китаю

У світовій торгівлі Amazon вперше обігнав Walmart за кількістю витрачених покупцями грошей. Цю подію можна вважати історичною для світового ринку ритейлу. Про це пише NY Times.

Тепер Amazon став найбільшим продавцем за межами Китаю.

Користувачі сайту за рік витратили на покупки понад 610 млрд доларів. Відтак продажі Amazon за останній рік зросли на 24 млрд доларів, а вартість куплених товарів збільшилася на понад 200 млрд доларів.

Водночас клієнти Walmart здійснили покупок на понад 566 млрд доларів.

Поки що у США – своєму домашньому ринку, Walmart продає більше, ніж Amazon. Однак за оцінкою експертів, Amazon здобуде перше місце на ринку США вже у 2022 році.

Перше місце у світі за продажами за собою зберігає китайський сайт Alibaba.

Нагадаємо, «Главком» представив рейтинг найдорожчих національних брендів за підсумками 2020 року.

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