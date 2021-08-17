Як змінювалися ціни на електроенергію в Україні за 25 років

Розглядаємо, як коливалася мінімальна ціна для населення

Тарифи на електроенергію для населення зміняться з 1 жовтня. Кабмін ухвалив рішення знизити вартість до 1,44 грн за кіловат за умови споживання до 250 кВт/год за місяць. Для тих, хто споживає понад 250 кВт/год, тариф залишиться незмінним – 1,68 грн за кіловат. Але, як зазначили в Міненерго, стільки електрики використовують тільки 20% домогосподарств. Про це пише «Слово і діло».

Як змінювалася найбільш економна ціна – на інфографіці.

Інфографіка Слово і діло

У 1996-1997 роках мінімальний тариф на електроенергію був 8,3 копійки за кВт/годину в міських населених пунктах. Це не стосувалося будинків, які були обладнані кухонними електроплитами та електроопалювальними установками.

У квітні 1998 року був встановлений загальний тариф для населення – 11 копійок за кіловат. У березні 1999-го ціну підвищили до 15,6 коп., такою вона була до 2006 року.

У липні 2006 року мінімальна ціна електроенергії зросла до 24,4 коп. З початку 2011 року цей тариф діяв тільки для тих, хто споживає до 150 кВт/год на місяць.

У жовтні 2012 року мінімальний тариф, за умови споживання до 150 кВт/год на місяць, виріс до 28 копійок. Влітку 2014-го мінімальна вартість електроенергії зросла до 30,8 коп. за умови місячного споживання до 150 кВт/год на місяць. Відтоді тариф почав регулярно зростати.

З квітня 2015 року мінімальна ціна діяла для тих, хто споживає до 100 кВт/год на місяць – 36,6 коп. З вересня ціна виросла до 45,6 коп., з березня 2016 року – до 57 копійок, з вересня 2016-го – до 71,4 коп.

Протягом 2017-2020 років мінімальний тариф на електроенергію для населення був 90 копійок за умови споживання до 100 кВт/год на місяць. Якщо рівень споживання більше – доводилося платити 1,68 грн за кіловат.

Наприкінці минулого року Кабінет міністрів скасував цей «пільговий» тариф і встановив єдину ціну на електроенергію для населення – 1,68 грн.

Кілька разів уряд пролонгував дію єдиного тарифу, нещодавно питання ціни на електроенергію розглядали на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. За його підсумками в Офісі президента заявили, що різкого підвищення тарифів не буде. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що розглядається можливість запровадження тимчасових адміністрацій в приватних енергокомпаніях, якщо виникне загроза національній безпеці.

Нагадаємо, останнє рішення Кабміну – з 1 жовтня ціна на електроенергію для населення буде на рівні 1,44 грн за умови споживання 250 кВт/год на місяць.

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