Рейтинг очолив «Епіцентр». Які компанії українці найчастіше перевіряли в YouControl

Серед фізичних осіб на першій сходинці опинився Петро Порошенко

Аналітики онлайн-системи для перевірки контрагентів YouControl детально дослідили знеособлені пошукові запити в системі за останні сім років. Їм вдалося з'ясувати, які підприємства та яких фізичних осіб найчастіше перевіряють користувачі за допомогою відкритих даних. Лідерами серед підприємств виявилися «Епіцентр» і «Приватбанк», а серед фізосіб – Петро Порошенко і Ринат Ахметов. Детальні результати дослідження опублікував сайт YouControl.

«Відкриті дані ‒ дієвий інструмент для розвитку суспільства та формування прозорості в ньому. І з кожним роком це розуміє все більша кількість людей. Компанії активно застосовують комплаєнс-підхід при перевірці партнерів і клієнтів, журналісти ‒ для фактчекінгу і при проведенні розслідувань, аналітики ‒ для досліджень. Мільйони людей у всьому світі ‒ для перевірки даних про себе або близьких, аби отримати об'єктивну інформацію та убезпечити себе від ризиків», – йдеться у повідомленні.

Які компанії найчастіше перевіряли у відкритих даних?

Онлайн-система YouControl агрегує дані з понад 180 відкритих джерел і дає повну інформацію про кожну компанію і ФОП України. Можна дізнатися реєстраційні відомості, статус платника податку, дозволи та ліцензії, судові рішення, фінансові показники, власність, зв'язки між афілійованими особами та ін. Фахівці YouControl вирішили з'ясувати, дані яких саме компаній впродовж семи років найчастіше цікавили людей.

Як виявилося, найпопулярнішими запитами на перевірку юридичних осіб стали підприємства, більшість яких є учасниками топ-1000 найприбутковіших компаній України.

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На першому місці мережа гіпермаркетів «Епіцентр К» з 8347 запитами на перевірку. Слідом за нею – найбільший банк України «Приватбанк», 6968 запитів. На третьому місці «YouControl» з 5081 запитом. На четвертому та п’ятому місці найбільша мережа продуктових супермаркетів «АТБ-Маркет» (4626) та національний залізничний перевізник «Українська залізниця» (4473).

Хто з українців лідер серед перевірених осіб?

Крім перевірки юридичних осіб, YouControl дозволяє отримати інформацію про фізичну особу з офіційних та відкритих джерел. З 2019 року в системі можна виявляти ризики, пов'язані з судовими рішеннями, санкціями, недійсними документами, приналежністю до РЕРs, зниклих осіб, корупціонерів, люстрованих тощо. Як показали дані дослідження, найчастіше під перевірку фізичних осіб підпадають національні публічні діячі (НПД) та пов'язані з ними особи.

На першому місці з 3411 запитами на перевірку закріпився п’ятий президент України ‒ Петро Порошенко. Слідом за ним – найбагатший українець Рінат Ахметов, 3238 запитів. З незначним відставанням, 3205 перевірок, третю сходинку зайняв перший голова офісу Володимира Зеленського ‒ Андрій Богдан. На четвертому та п’ятому місці експрезидент-втікач Віктор Янукович та колишня прем’єр-міністерка Юлія Тимошенко з 3125 і 2557 запитів на перевірку відповідно.

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До слова, засновника та СЕО YouControl Сергія Мільмана та його заступника з правових питань Данила Глобу перевіряли більше 2,5 тис. разів кожного. Все тому, що керівник і підписант компанії ‒ під прицільною увагою користувачів сервісу.

Хто, крім українців, перевіряє?

Торік аналітична система 53 млн разів допомогла користувачам знайти дані українських та іноземних компаній, директорів та власників, декларації, судові документи тощо. Більше 90% запитів було зроблено з території України. Інші запити з-за кордону.

Щодо іноземних, то найактивніше «юзають» систему користувачі з Великої Британії (733 тис. запитів на рік). На другому місці ‒ США. Далі з незначним відривом ‒ Німеччина, Франція та Польща. Загалом же перевірку в сервісі здійснюють користувачі з різних куточків світу.

Вітчизняні міста-рекордсмени

Лідерство за Києвом. На столицю припадає близько 1,5 млн запитів на перевірку юридичних та фізичних осіб щомісячно. Далі ‒ Харків та Львів, по 135 тис. сеансів. Користувачі з Дніпра та Одеси теж активно використовують відкриті дані для убезпечення себе від ризиків – більше 100 тис. щомісячних сеансів з кожного міста.

Нагадаємо, більш ніж 25% представників великого та середнього бізнесу в Україні у першому півріччі 2021 року були збитковими. Сумарний збиток юросіб за вказаний період склав 76,8 млрд грн.

До слова, в Україні більшість найдохідніших компаній зі списку топ-1000 належать до галузей, яким характерний сировинний характер та низька додана вартість. Такі висновки оприлюднив сервіс YouControl у дослідженні «ТОП-1000 найбільших компаній України за доходами у 2020 році». За даними експертів сервісу, найбільш дохідними в Україні є «старі» бізнеси, що мають більш ніж десятирічний досвід роботи на ринку.

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