Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають «під подушкою»

Гетманцев розповів, що закон «про податкову амністію» може вивести з тіні понад 16 млрд грн

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що орієнтовна кількість неврахованих державою «тіньових» заробітків, які українські платники податків не показують державі, сягає 50 млрд грн. Про це нардеп розповів в інтерв’ю телеканалу 24.

«Це моя оцінка – 50 мільярдів. Є оцінки – 80, понад 100», – зазначив посадовець. Він також, припустив, що суттєва кількість із цих доходів має відношення до великих комерційних структур, які діяють на території України.

«Насамперед це назбирав великий олігархічний бізнес. Ніхто не знає, які пропорції цих грошей. Але є методики розрахунків, доступні у світі», – зазначив Гетьманцев.

На думку голови фінансового комітету Ради, нещодавно прийнятий закон «про податкову амністію» дозволить вивести з тіні частину цих коштів:

«Якщо вам цікаво, ця сума рахується від агрегату М0 – це кількість готівки, яка є в обороті. Національний банк рахує цей агрегат. Вона є більшою у 2-3 рази, ніж ця сума. Макроекономісти вираховують відповідні гроші. Ми не вважаємо, що всі ці гроші вийдуть з тіні. Це неможливо зробити. Але якщо це буде плюс-мінус третина, то ми будемо вважати це величезною перемогою. І вважатимемо амністію вдалою», – сказав він.

Нагадаємо, Закон України щодо податкової амністії Верховна Рада України ухвалила 15 червня 2021 року.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів. Закон передбачає у період з 1 вересня поточного року до 1 вересня 2022-го провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата пов’язана з початком роботи новоствореного Бюро економічної безпеки.

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