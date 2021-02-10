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    Пожежа у Первомайську: знищений вогнем «Епіцентр» працював нелегально

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    <span>Вогонь знищив чотири тисячі квадратних метрів . То був умисний підпал</span> - Пожежа у Первомайську: знищений вогнем «Епіцентр» працював нелегально
    Вогонь знищив чотири тисячі квадратних метрів . То був умисний підпал
    Фото: ДСНС

    В січні торговий центр отримав відмову у видачі сертифіката готовності об'єкта до експлуатації

    Торговий центр «Епіцентр», що минулого тижня згорів у Первомайську не отримав дозволу на експлуатацію через подачу неповного пакета документів, – повідомила Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ).

    «ДАБІ з повною відповідальністю заявляє, що цей «Епіцентр» не введений в експлуатацію, і обвинувачення на адресу інспекції та її посадових осіб у неналежному виконанні покладених на неї зобов'язань є неправдивими та безпідставними», – повідомляється на сайті інспекції.

    За її даними, у січні 2021 року ТОВ «Епіцентр» подало до реєстру заяву й акт готовності магазину до експлуатації. Однак під час огляду інспектором ДАБІ об'єкта і документації виявлено недостовірні дані та відсутність необхідних документів (проекту виконання робіт, проекту організації будівництва, журналу авторського нагляду, техпаспорта та ін.).

    «Зазначені обставини є підставою для відмови у видачі сертифіката готовності об'єкта до експлуатації відповідно до п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою уряду», – зазначає відомство.

    Як повідомлялося, пожежа у приміщенні торгового центру «Епіцентр» у Первомайську виникла вдень 2 лютого. Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв підпал торгового центру.

    «Епіцентр» заявив про плани відбудувати згорілий ТЦ протягом року, тим часом перевести працівників у найближчі торгові центри мережі.

    Теги: пожежа Миколаївщина ДАБІ магазин інспекція
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