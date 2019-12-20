«Рівнегаз» відкрив п’ятий центр обслуговування клієнтів новини компаній



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Тепер всіма послугами компанії можуть скористатись 13 тис. жителів міста Березне

20 грудня у місті Березне урочисто відкрили центр обслуговування клієнтів АТ «Рівнегаз». Тепер всіма послугами компанії можуть скористатись 13 тисяч клієнтів міста. Загалом 70% споживачів Рівненщини мають доступ до сучасних центрів обслуговування.

Березнівський центр обслуговування клієнтів став 97-м в Україні і п’ятим на Рівненщині. АТ «Рівнегаз» в майбутньому планує розширити мережу таких центрів у районах. Для цього буде враховуватися соціальна інфраструктура, логістика та місце розташування такої центру.

«Чотири роки тому компанія «Рівнегаз» взяла курс на покращення умов обслуговування клієнтів для створення клієнтського сервісу. У Рівненській області доступ до таких клієнтських послуг мають 70% споживачів природного газу. На кінець цього року покриття сервісними послугами становитиме 85%», - розповів комерційний директор Віктор Осницький.

Центр обслуговування клієнтів у місті Березне має зручне розташування і споживачі можуть отримати весь спектр послуг компанії. Зокрема, тут можна заплатити за спожитий газ, вирішити будь які питання щодо рахунку, отримати довідки, замовити проектно-кошторисну документацію, підключити мобільні додатки чи зареєструвати «особистий кабінет», тощо. Чотири менеджери обслуговуватимуть абонентів Березнівського району з 8.00 до 17.00.

Нині в Рівненській області успішно працюють ще чотири Центри обслуговування клієнтів АТ «Рівнегаз» у містах Рівне, Сарни, Дубно, Здолбунів. Графік роботи Центрів обслуговування клієнтів з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00 без перерви на обід.