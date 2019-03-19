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    Економіка та фінанси

    «Рівнегаз Збут»: Через монетизацію субсидій лютневі рахунки за газ підлягають оплаті в повному обсязі

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    «Рівнегаз Збут»: Через монетизацію субсидій лютневі рахунки за газ підлягають оплаті в повному обсязі

    Система монетизації житлово-комунальних субсидій запрацювала з 1 березня

    Клієнти «Рівнегаз Збуту», яким призначено державну допомогу для оплати спожитого газу, отримують її грошима у відділеннях «Укрпошти» та «Ощадбанку». А пенсіонери - через Пенсійний фонд одночасно з пенсією. У зв'язку з цим «Рівнегаз Збут» не враховує субсидії в рахунках за спожитий в лютому газ. Тому клієнтам компанії необхідно самостійно оплачувати весь обсяг споживання, використовуючи для цього отримані кошти державної допомоги.

    З 1 березня запрацювала система монетизації житлово-комунальних субсидій. Всю інформацію про субсидії можна отримати в Головних управліннях соціального захисту населення. Зі свого боку ПАТ «Рівнегаз» і ТОВ «Рівнегаз Збут» консультує клієнтів за обсягами фактичного споживання газу, оплати та заборгованості.

    «Ми підтримуємо монетизацію субсидій, як крок, необхідний для демонополізації і створення повноцінного ринку газу в секторі побутових споживачів. Єдиний ризик - через терміни введення нової системи є небезпека несплати рахунків. Може виникнути ситуація, коли споживачі стануть оплачувати тільки частину від повної суми, не використовуючи для цього отриману на руки субсидію, що призведе до зростання заборгованості», - сказав директор ТОВ «Рівнегаз Збут» Леонід Кошельник.

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    Оплатити за спожитий газ необхідно до 10-го числа місяця, якщо оплата по абонентській книжці. І протягом п’яти днів з моменту отримання рахунку за газ.

    Зараз для споживачів природного газу Рівненської області представлені платіжні системи: iPay.ua, Portmone.сom, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24. Розмір комісії при проведенні платежу визначається виключно платіжною системою і не залежить від газопостачальної компанії.

    Також швидко можна оплатити рахунки за газ за допомогою «Особистого кабінету» на сайті 104.ua, за допомогою паблік аккаунта 7104ua в Viber, в касах банків, відділень «Укрпошти» або через термінали самообслуговування.

    ТОВ «Рівнегаз Збут» поставляє природний газ для більш як 262 тис. побутових споживачів.

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