Біля Тернополя загорівся газопровід
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Рятувальники ліквідували вогнище за лічені хвилини, та викликали аварійну бригаду служби газу
Загрози вибуху та розповсюдження пожежі немає
Ввечері 18 березня неподалік Тернополя сталася розгерметизація газопроводу із загорянням.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Тернопільській області.
«До рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Бірки, на місці пожежі сухої трави, яка виникла вчора, виявлено полум’я, що виходить з-під землі. Ймовірно, пошкоджено газопровід. До місця події негайно направлено пожежно-рятувальний підрозділ. Рятувальники ліквідували вогнище за лічені хвилини, та викликали аварійну бригаду служби газу. Наразі з’ясували, що розгерметизація відбулася на трубопроводі низького тиску», - йдеться у повідомленні.
Загрози вибуху та розповсюдження пожежі немає, завдяки вчасному виявленню та ліквідації горіння.
На місці події працюють фахівці. Газопостачання до населених пунктів не припиняють.
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Нагадаємо, що спалювання листя є надзвичайно шкідливим для здоров’я людей та екологічного стану міста та є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягнуть за собою накладення адміністративних штрафів.
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