Біля Тернополя загорівся газопровід



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Рятувальники ліквідували вогнище за лічені хвилини, та викликали аварійну бригаду служби газу Фото: ДСНС

Загрози вибуху та розповсюдження пожежі немає

Ввечері 18 березня неподалік Тернополя сталася розгерметизація газопроводу із загорянням.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Тернопільській області.

«До рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Бірки, на місці пожежі сухої трави, яка виникла вчора, виявлено полум’я, що виходить з-під землі. Ймовірно, пошкоджено газопровід. До місця події негайно направлено пожежно-рятувальний підрозділ. Рятувальники ліквідували вогнище за лічені хвилини, та викликали аварійну бригаду служби газу. Наразі з’ясували, що розгерметизація відбулася на трубопроводі низького тиску», - йдеться у повідомленні.

Загрози вибуху та розповсюдження пожежі немає, завдяки вчасному виявленню та ліквідації горіння.

На місці події працюють фахівці. Газопостачання до населених пунктів не припиняють.

Раніше повідомлялося, що у Дарницькому районі сталося масштабне загорання трави.

Нагадаємо, що спалювання листя є надзвичайно шкідливим для здоров’я людей та екологічного стану міста та є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягнуть за собою накладення адміністративних штрафів.

До слова, пожежники на Буковині врятували зайченя.