  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Рівнегаз Збут» не відмовляється від взятих зобов’язань

    новини компаній
    • Розсилка
    «Рівнегаз Збут» не відмовляється від взятих зобов’язань

    Рівень розрахунків «Рівнегаз збут» перед «Нафтогазом» становить 145%

    В грошовому еквіваленті сума оплати за поставки блакитного палива на Рівненщину за січень-липень 2020 року для НАК «Нафтогаз» склала майже 405 млн грн. Про це розповів директор ТОВ «Рівнегаз збут» Леонід Кошельник.

    Водночас директор підприємства зазначив, що на 1 серпня поточного року сума заборгованості перед оптовим постачальником газу в регіоні становить 83 млн 525 тис. грн.

    «Хоч сума боргу і кругленька та вона закономірна, оскільки повністю відповідає розмірам заборгованості, яку за попередні роки споживачі Рівненщини сформували перед нашим підприємством, – пояснив Леонід Кошельник. – Карантинні обмеження, високий рівень безробіття, занижені норми споживання, та неприведення обсягів використаного газу побутовими споживачами до стандартних умов сприяло цьому».

    Втім, ТОВ «Рівнегаз Збут» не відмовляється від взятих зобов’язань і наполегливо проводить інформаційну кампанію серед споживачів.

    Зокрема, менеджери підприємства підготували  та розсилають листи до боржників (як фізичних осіб, так і юридичних клієнтів), у яких нагадують про суми заборгованості та умови її реструктуризації.

    газ Нафтогаз України Рівненщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ