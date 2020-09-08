«Рівнегаз Збут» не відмовляється від взятих зобов’язань новини компаній



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Рівень розрахунків «Рівнегаз збут» перед «Нафтогазом» становить 145%

В грошовому еквіваленті сума оплати за поставки блакитного палива на Рівненщину за січень-липень 2020 року для НАК «Нафтогаз» склала майже 405 млн грн. Про це розповів директор ТОВ «Рівнегаз збут» Леонід Кошельник.

Водночас директор підприємства зазначив, що на 1 серпня поточного року сума заборгованості перед оптовим постачальником газу в регіоні становить 83 млн 525 тис. грн.

«Хоч сума боргу і кругленька та вона закономірна, оскільки повністю відповідає розмірам заборгованості, яку за попередні роки споживачі Рівненщини сформували перед нашим підприємством, – пояснив Леонід Кошельник. – Карантинні обмеження, високий рівень безробіття, занижені норми споживання, та неприведення обсягів використаного газу побутовими споживачами до стандартних умов сприяло цьому».

Втім, ТОВ «Рівнегаз Збут» не відмовляється від взятих зобов’язань і наполегливо проводить інформаційну кампанію серед споживачів.

Зокрема, менеджери підприємства підготували та розсилають листи до боржників (як фізичних осіб, так і юридичних клієнтів), у яких нагадують про суми заборгованості та умови її реструктуризації.