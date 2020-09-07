У Франції чоловік через муху підірвав власний будинок



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Через муху дідусь змушений жити у кемпінгу, поки сім'я ремонтує будинок

У будинку 82-річного француза, який вирішив вбити муху електричною мухобійкою, протікав газ і від іскри вибухнув

У Франції чоловік підірвав свій будинок, намагаючись вбити муху. Про це повідомляє France Bleu.

Видання пише, що це сталося у невеличкому селі Паркуль-Шену на заході Перигору.

Зазначається, що 82-річний житель Франції помітив муху, коли сів обідати. «Він вирішив скористатися електричною мухобійкою, щоб комаха йому не заважала», - йдеться у повідомленні.

Видання пише, що в будинку пенсіонера протікав газовий балон і через іскри мухобійки газ вибухнув, пошкодивши частину будинку.

«Сам чоловік отримав опік руки і був доставлений у лікарню міста Лібурн. Внаслідок вибуху була повністю зруйнована кухня і частина даху будинку», - уточнює ЗМІ.

Наразі дідусь заплатив за місце в кемпінгу, поки його сім'я ремонтує будинок.