Загроза зриву опалювального сезону – «Луцьктепло» боргує за доставку газу понад 12 млн грн



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Сума заборгованості населення за газ та послуги теплопостачання вже перевищує 114 млрд грн

«Луцьктепло» – найбільший на Волині боржник серед підприємств теплокомуненергетики

Компанія вже три місяці не погашає борг за розподіл газу в розмірі 12 млн. Тому компанія «Волиньгаз» змушена відповідно до закону звернутися до Господарського суду з позовною заявою. Про це йдеться у пресс-релізі Регіональної газової компанії «Волиньгаз».

Газорозподільна компанія «Волиньгаз» повідомляє лучан про те, що звернулась до суду з позовом про стягнення з ДКП «Луцьктепло» боргу в розмірі 12 086 452 грн. Ситуація до кінця року може бути вкрай невтішною – заборгованість зросте орієнтовно до 44,316 млн. грн, що становить 47% розрахунків.

«Така ситуація загрожує діяльності АТ «Волиньгаз», оскільки наша компанія не може вчасно виконати інвестиційну програму, виплатити заробітну плату працівникам. Відповідно й сплатити податки та розрахуватись за природний газ для виробничо-технологічних витрат», – зазначає голова правління АТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя.

Фактично під загрозою зриву стабільна робота газорозподільної системи в осінньо-зимовому періоді. Зокрема, забезпечення безперебійного газопостачання споживачів, в тому числі виробників тепла для потреб населення, бюджетних установ, побутових та промислових споживачів.

«Підприємство комунальної теплокомуненергетики «Луцьктепло» не виконує зобов’язань та умов Типового договору, який уклало з газорозподільною компанією «Волиньгаз» щодо своєчасних розрахунків за послугу розподілу газу. Газова компанія завжди інформує відповідними листами всіх без винятку боржників, і фізичних, і юридичних осіб, підприємства теплокомуненергетики про те, що боргу не повинно бути. Оскільки на підставі укладеного договору згідно з законом «Волиньгаз» має право припинити надання послуги з розподілу природного газу», – йдеться в повідомленні.

Із 10 підприємств теплокомуненергетики нашої області в двох найбільша заборгованість за розподіл газу перед АТ «Волиньгаз»: ДКП «Луцьктепло»- 18, 568 млн грн та ПТМ «Ковельтепло» – 1, 884 млн грн. У решти – борги не перевищують пів мільйона грн.

До слова, сума заборгованості населення за газ та послуги теплопостачання вже перевищує 114 млрд грн.

Нагадаємо, про це нещодавно заявили експерти Першої енергетичної Асоціації України та підтримали вирішення проблеми боргів, яке запропонували в законопроекті №3800-1 депутати різних фракцій ВР.

Законопроект передбачає механізм списання заборгованості по всьому ланцюжку житлово-комунальних послуг для населення. Це дозволить провести фінансове оздоровлення та забезпечити економічну стабільність усіх підприємств газової галузі, зокрема, газорозподільних компаній і ТОВ «Оператор ГТС України» та НАК «Нафтогаз України». Аналогічне вирішення проблеми боргів в енергетиків відбулось у липні.

Верховна Рада України ухвалила закон про списання старих боргів між учасниками ринку і 15 липня його підписав Президент.

Раніше повідомлялося, пільговики та субсидіанти на Рівненщині заборгували понад 3 млн грн за розподіл газу.

До слова, понад 34 тис. клієнтів «Чернівцігазу» жодного разу не сплатили за розподіл газу.

Також, на Сумщині споживачі заборгували понад 2 млн грн за розподіл газу.