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Російські репарації. Україна запропонувала союзникам укласти угоду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російські репарації. Україна запропонувала союзникам укласти угоду
Стягнуті із Росії репарації планують витратити на відновлення зруйнованої інфраструктури
фото: Денис Казанський/Telegram

У НАЗК розповіли, як вибивають російські репарації Україні

У країнах Євросоюзу та США вже заморожено $350 млрд суверенних, тобто тих, які належать державі, російських активів. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

«Україна пропонує своїм союзникам укласти угоду про направлення цих коштів на відшкодування шкоди, завданої Росією», – сказав очільник НАЗК.

Щодо приватних активів, то, за словами Олександра Новікова, в Канаді ухвалений закон, який дає можливість генпрокурору звернутися до суду і конфіскувати активи людей, причетних до війни. У США є подібний закон, проголосований нижньою палатою парламенту – Палатою представників, і до нього є правки, які дозволять передати такі активи на користь України.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) допомагає ідентифікувати осіб, причетних до російської агресії проти України, а також разом з іншими відомствами займається розробкою механізму конфіскації арештованих російських активів. 

За словами очільника антикорупційного відомства Олександра Новікова, НАЗК разом з партнерами уже розробило механізм конфіскації російського майна в Україні. Також триває робота над концепцією міжнародного договору щодо конфіскації російських активів у світі.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що план санкцій проти РФ виконаний на 70%, тиск на агресора має посилюватися і Росія має бути визнана державою-терористкою.

Міністр юстиції України Денис Малюська раніше висловив переконання, що західні партнери вже досягли згоди у питанні передачі Україні золотовалютних резервів РФ, які наразі заморожені у країнах G7. Однак для цього потрібно розробити спеціальний юридичний механізм.

Також міністр юстиції Малюська заявив, що Україна вимагатиме від Росії виплатити щонайменше $300 млрд репарацій за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

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Теги: росія міністр закон НАЗК Україна робота репарації

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