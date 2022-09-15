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НАЗК анонсувало відновлення декларування партій

Надія Карбунар
glavcom.ua
НАЗК анонсувало відновлення декларування партій
Парламентські партії вже цього місяця встановлять чіткий дедлайн для подання декларацій
фото з відкритих джерел

Систему подачі фінансових звітів партій «поламала» ще пандемія

Національне агентство з питань запобігання корупції сподівається, що парламентські партії вже цього місяця встановлять чіткий дедлайн для подання декларацій та відновлять повні перевірки статків посадовців. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

«Ефективна боротьба з корупцією – одна з головних вимог для надання нам кандидатства в Євросоюзі», – зауважив Новіков.

Голова НАЗК також пояснив, народні депутати, що втекли з країни після чи ще до початку війни, але числяться депутатами, також мають подати декларації.

«Якщо не подадуть – це буде кримінальний злочин», – сказав Новіков.

Нагадаємо, 30 березня 2020 року Верховна Рада підтримала пакет змін до законодавства, які покликані пом'якшити негативний вплив пандемії та карантину. Втім, якщо послаблення для бізнесу (сплата податків, подання звітності) були розраховані лише на кілька місяців, то політичні партії отримали можливість не подавати фінансової звітності аж до завершення «здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби».

На початку 2021 року Верховна Рада зробила певні кроки у питанні відновлення звітування. Відповідний законопроєкт (№4611) схвалив профільний комітет, втім за вісім місяців його так і не винесли на голосування у сесійну залу. Зволікання з відновлення звітування аналітики пов'язують із підвищенням ефективності роботи НАЗК.

Наприкінці 2020 та на початку 2021 року за підсумками перевірки партійної звітності Нацагентство тричі приймало рішення про призупинення державного фінансування (партіям «Батьківщина», «Голос» та «Слуга народу»). Хоча всім трьом партіям фінансування поновили, ймовірно, вони відчувають, що подання нових звітів може призвести до тих же наслідків, особливо зважаючи на те, що ключові неподані звіти стосуються 3–4 кварталів минулого року. Саме у цей період партії залучали кошти на ведення кампаній під час місцевих виборів.

Згідно із дослідженням «Чесно» у 2020 році політичні партії отримали на свої рахунки щонайменше 2,1 мільярда гривень. Походження цих коштів залишатиметься невідомим аж до моменту відновлення звітування.

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Теги: Батьківщина партії фінансування хвороби злочин

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