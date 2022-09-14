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Голова НАЗК розповів, як Україна полює за російською власністю за кордоном

Надія Клочко
glavcom.ua
Голова НАЗК розповів, як Україна полює за російською власністю за кордоном
Олександр Новіков розповів про механізм накладення санкцій на росіян
фото: glavcom.ua

«НАЗК на сьогодні є найбільшим аналітичним центром із виявлення осіб, причетних до агресії РФ»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) допомагає ідентифікувати осіб, причетних до російської агресії проти України, а також разом з іншими відомствами займається розробкою механізму конфіскації арештованих російських активів. Про це розповів глава НАЗК Олександр Новіков у інтерв’ю «Главкому».

За словами очільника антикорупційного відомства, НАЗК разом з партнерами уже розробило механізм конфіскації російського майна в Україні. Також триває робота над концепцією міжнародного договору щодо конфіскації російських активів у світі.

«У перші дні війни до нас звернулося МЗС з проханням ідентифікувати осіб, причетних до агресії, і проти яких можуть бути застосовані санкції. Бо НАЗК на сьогодні є найбільшим аналітичним центром, де працює більше 200 аналітиків. Потім ми разом з партнерами підготували закон про конфіскацію російських активів в Україні. І вже була перша конфіскація майна російського олігарха Євтушенкова (колишній власник мобільного оператора «МТС-Україна» – «Главком»), наближеного до Путіна. У рамках цих законодавчих механізмів можна в майбутньому здійснити і відшкодування збитків.

Ми разом з Мін’юстом працювали над концепцією міжнародного договору щодо конфіскації суверенних активів Російської Федерації в світі. І останній наш військовий проєкт – це пошук колаборантів за запитом Служби безпеки», – розповів Новіков.

Очільник НАЗК розповів, що аналітики відомства за допомогою спеціального сервісу отримують багато інформації про активи підсанкційних осіб або спроби обходу санкцій.

«Якщо публічна особа працює не на державу, а на росіян, то діє в умовах конфлікту інтересів. А це відноситься безпосередньо до нашого мандата. Крім того, ми створили портал «Війна і санкції», яким користуються дипломати зі всього світу. Там є можливість повідомляти про активи підсанкційних осіб або спроби обходу санкцій. І до нас надходить навіть більше такої інформації, ніж на відповідні ресурси Європолу. Ми відновили всі свої функції, окрім перевірки фінансових звітів партій, яка зупинена ще з травня 2020 року, та проведення повних перевірок декларацій, відновлення яких зараз стає все більш актуальним», – сказав він.

Новіков також пояснив, за яким принципом НАЗК обирає потенційно підсанкційні прізвища громадян Росії та яким є механізм запровадження проти них обмежень.

«Експертами в сфері санкційної політики в межах згаданої робочої групи – і європейськими, і американськими, і українськими – була опрацьована схема накладення санкцій проти Росії. Існує чотири таких документи: йдеться про загальний план санкцій, про окремі плани санкцій в енергетиці, щодо фінансового сектору і щодо конкретних осіб. Існує десять категорій таких осіб, яких НАЗК ідентифікує і надає міністерствам закордонних справ дружніх до нас країн інформацію про них. Списки для запровадження санкцій ми передаємо в МЗС, Генпрокуратуру та СБУ», – зазначив очільник антикорупційного відомства.

Водночас Новіков з жалем зауважив, що в Україні з 24 лютого накладено чи не найменше в світі санкцій на росіян.

«Станом на 6 вересня їх було накладено лише на 294 особи (9 вересня Україною були накладені санкції ще на 606 осіб з керівництва РФ – «Главком»). Навіть Нова Зеландія у рази більше наклала», – сказав він, пояснивши таку ситуацію відсутністю спеціального органу, відповідального за накладення санкцій.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що план санкцій проти РФ виконаний на 70%, тиск на агресора має посилюватися і Росія має бути визнана державою-терористкою.

Міністр юстиції України Денис Малюська раніше висловив переконання, що західні партнери вже досягли згоди у питанні передачі Україні золотовалютних резервів РФ, які наразі заморожені у країнах G7. Однак для цього потрібно розробити спеціальний юридичний механізм.

Також міністр юстиції Малюська заявив, що Україна вимагатиме від Росії виплатити щонайменше $300 млрд репарацій за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

Читайте також інтерв'ю: Голова НАЗК: Нова Зеландія наклала на росіян в рази більше санкцій, ніж… Україна
Теги: санкції НАЗК Олександр Новіков

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