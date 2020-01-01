Росія і Білорусь домовилися про постачання газу на 2020 рік



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Контракти між «Газпром» і «Газпром трансгаз Білорусь» на поставку газу в Білорусь і його транспортування через територію республіки діяли до кінця 2019 року

Згідно з підписаними документами, контрактні обсяги поставок і транзиту в 2020 році збережені на рівні 2019 року

Контракти на поставку російського газу в Білорусь і транзит через територію республіки продовжені до 2021 року.

Про це повідомили у «Газпромі».

Зазначається, що 31 грудня глава правління ПАТ «Газпром» Олексій Міллер зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Республіки Білорусь в Російській Федерації Володимиром Семашко і міністром енергетики Білорусі Віктором Каранкевічем. Сторони детально обговорили питання взаємодії в газовій сфері з 2020 року.

Міллер і Семашко підписали Протокол між «Газпромом» і урядом республіки про порядок формування цін при поставці природного газу в Білорусь в січні і лютому 2020 року.

ПАТ «Газпром»і ВАТ «Газпром трансгаз Білорусь» підписали додаткові угоди про продовження до 2021 року терміну дії контрактів на поставку газу в Білорусь і його транспортування через територію республіки. Згідно з підписаними документами, контрактні обсяги поставок і транзиту в 2020 році збережені на рівні 2019 року.

Контракти між «Газпром» і «Газпром трансгаз Білорусь» на поставку газу в Білорусь і його транспортування через територію республіки діяли до кінця 2019 року.

Як повідомлялося раніше, українська сторона розраховує на збільшення обсягів транзиту газу з РФ до 75 млрд кубометрів на рік.

Окрім того, за словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, підписані з «Газпромом» документи не передбачають підвищення ціни на транзит газу на гарантовані мінімальні обсяги його прокачки.