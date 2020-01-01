  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Росія і Білорусь домовилися про постачання газу на 2020 рік

    • Розсилка
    Контракти між &laquo;Газпром&raquo; і &laquo;Газпром трансгаз Білорусь&raquo; на поставку газу в Білорусь і його транспортування через територію республіки діяли до кінця 2019 року - Росія і Білорусь домовилися про постачання газу на 2020 рік
    Контракти між «Газпром» і «Газпром трансгаз Білорусь» на поставку газу в Білорусь і його транспортування через територію республіки діяли до кінця 2019 року

    Згідно з підписаними документами, контрактні обсяги поставок і транзиту в 2020 році збережені на рівні 2019 року

    Контракти на поставку російського газу в Білорусь і транзит через територію республіки продовжені до 2021 року.

    Про це повідомили у «Газпромі».

    Зазначається, що 31 грудня глава правління ПАТ «Газпром» Олексій Міллер зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Республіки Білорусь в Російській Федерації Володимиром Семашко і міністром енергетики Білорусі Віктором Каранкевічем. Сторони детально обговорили питання взаємодії в газовій сфері з 2020 року.

    Міллер і Семашко підписали Протокол між «Газпромом» і урядом республіки про порядок формування цін при поставці природного газу в Білорусь в січні і лютому 2020 року.

    ПАТ «Газпром»і ВАТ «Газпром трансгаз Білорусь» підписали додаткові угоди про продовження до 2021 року терміну дії контрактів на поставку газу в Білорусь і його транспортування через територію республіки. Згідно з підписаними документами, контрактні обсяги поставок і транзиту в 2020 році збережені на рівні 2019 року.

    Контракти між «Газпром» і «Газпром трансгаз Білорусь» на поставку газу в Білорусь і його транспортування через територію республіки діяли до кінця 2019 року.

    Як повідомлялося раніше, українська сторона розраховує на збільшення обсягів транзиту газу з РФ до 75 млрд кубометрів на рік.

    Окрім того, за словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, підписані з «Газпромом» документи не передбачають підвищення ціни на транзит газу на гарантовані мінімальні обсяги його прокачки.

    Читайте також:
    Білорусь Росія енергетика газ Газпром ціни транзит Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ