«Оператор ГТС України» підписав угоди з усіма суміжними операторами ГТС задля транзиту газу з РФ



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«Оператор ГТС України» підписав угоди з усіма суміжними операторами ГТС задля транзиту газу з РФ до Європи Фото: «Оператор ГТС України»

Український оператор ГТС підписав угоди із суміжними операторами Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини, Молдови і Росії

ТОВ «Оператор ГТС України» підписав у Брюсселі технічний договір зі словацьким оператором EUSTREAM про взаємодію (interconnectio n agreement) за європейськими правилами з 1 січня 2020 року в точках Будінце та Ужгород-Велке Капушани. Про це ідеться в повідомленні українського оператора. Таким чином українська сторона завершила підписання угод з усіма суміжними операторами ГТС, що дозволить транзит російського газу до Європи.

Як повідомляє Оператор ГТС, напередодні, 30 грудня у Відні, український Оператор ГТС уклав міжоператорську угоду з ПАО «Газпром», оператором російської газотранспортно ї системи.

Таким чином, новий український оператор ГТС підписав угоди з операторами ГТС Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії. Наразі створено всі необхідні технічні та правові підстави для успішного старту роботи незалежного Оператора ГТС України та для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС з Російської Федерації до європейських країн з 1 січня 2020 року.

Договір про взаємодію суміжних операторів, українського Оператора ГТС та «Газпрому» входив до пакету угод, необхідних для продовження транзиту газу територією України до 2025 року.

Нагадаємо, що раніше оператор української ГТС не міг почати працювати з «Газпромом» та іншими сусідніми операторами за стандартними європейськими правилами. Така можливість була заблокована довгостроковим транзитним контрактом між НАК «Нафтогаз України» і Газпромом, який завершується вже 1 січня 2020 року.