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    Глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв: Транзит російського газу у 2020 році може скласти 75 млрд кубометрів

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    <p>Глава НАК &laquo;Нафтогаз&raquo; Андрій Коболєв розповів про компроміс із російським газовим монополістом</p> - Глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв: Транзит російського газу у 2020 році може скласти 75 млрд кубометрів

    Глава НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв розповів про компроміс із російським газовим монополістом

    Фото: відеотрансляція Нафтогаз України

    Глава українського газового монополіста переконаний, що «Північний потік-2» наступного року не запрацює

    Глава НАК «Нафтогаз» України Андрій Коболєв розповів, що українська компанія сподівається на збільшення транзиту російського газу за той мінімальний об’єм, який передбачений підписаними угодами. Про це він сказав під час брифінгу.

    «За моєю інформацією, у Росії немає судна для того, щоби добудувати «Північний потік-2» у 2020. А якщо це так, то транзит російського газу через територію України може сягнути 75 млрд кубічних метрів», - сказав Коболєв. За його словами, ця цифра вираховується дуже просто: 90 млрд кубометрів від поточного транзиту – 15 млрд кубометрів, які «забере» новий трубопровід «Турецький потік».

    Андрій Коболєв транзит час
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