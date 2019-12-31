Коболєв: для «Газпрому» вартість транзиту газу на гарантовані обсяги не зміниться



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Андрій Коболєв заявив про те, що ціна на транзит газу для «Газпрому» не зміниться Фото: відеотрансляція Нафтогазу

Ціна, яку сплачуватиме російська сторона за транзит газу в разі збільшення його об'ємів наразі невідома

Вартість тарифу на транзит газу для «Газпрому» на гарантовані мінімальні обсяги прокачки газу не зміниться в порівнянні з теперішніми тарифами. Про це під час брифінгу заявив голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв.

Ціна буде вищою в разі збільшення транзитних обсягів, сказав пан Коболєв. Проте він відмовився назвати, наскільки зросте ціна транзиту для російського монополіста, пославшись як на конфіденційність домовленості між «Нафтогазом» і «Газпромом» і рішенням, яке ухвалюватиме український регулятор в разі збільшення обсягів прокачування газу.

Нагадаємо, між «Нафтогазом» і «Газпромом» був укладений транзитний договір на 5 років. Мінімальні гарантовані обсяги прокачки у перший рік – 65 млрд кубометрів газу. Наступні чотири роки – 40 млрд.

Як повідомлялося раніше, українська сторона розраховує на збільшення транзиту газу до 75 млрд кубометрів на рік.