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    Коболєв: для «Газпрому» вартість транзиту газу на гарантовані обсяги не зміниться

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    Андрій Коболєв заявив про те, що ціна на транзит газу для &laquo;Газпрому&raquo; не зміниться - Коболєв: для «Газпрому» вартість транзиту газу на гарантовані обсяги не зміниться
    Андрій Коболєв заявив про те, що ціна на транзит газу для «Газпрому» не зміниться
    Фото: відеотрансляція Нафтогазу

    Ціна, яку сплачуватиме російська сторона за транзит газу в разі збільшення його об'ємів наразі невідома

    Вартість тарифу на транзит газу для «Газпрому» на гарантовані мінімальні обсяги прокачки газу не зміниться в порівнянні з теперішніми тарифами. Про це під час брифінгу заявив голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв.

    Ціна буде вищою в разі збільшення транзитних обсягів, сказав пан Коболєв. Проте він відмовився назвати, наскільки зросте ціна транзиту для російського монополіста, пославшись як на конфіденційність домовленості між «Нафтогазом» і «Газпромом» і рішенням, яке ухвалюватиме український регулятор в разі збільшення обсягів прокачування газу.

    Нагадаємо, між «Нафтогазом» і «Газпромом» був укладений транзитний договір на 5 років. Мінімальні гарантовані обсяги прокачки у перший рік – 65 млрд кубометрів газу. Наступні чотири роки – 40 млрд.

    Як повідомлялося раніше, українська сторона розраховує на збільшення транзиту газу до 75 млрд кубометрів на рік.

    Нафтогаз України Газпром Андрій Коболєв
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