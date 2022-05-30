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    Економіка та фінанси

    Росія перекриває газовий кран ще одній європейській країні

    &laquo;Газпром&raquo; вимагає від зарубіжних клієнтів оплачувати газ у рублях - Росія перекриває газовий кран ще одній європейській країні
    «Газпром» вимагає від зарубіжних клієнтів оплачувати газ у рублях
    фото з відкритих джерел

    Нідерланди відмовилися платити Росії за газ у рублях

    Газовий трейдер із Нідерландів Gasterra відмовився виконувати вимоги російського «Газпрому» оплачувати газ у рублях. Відповідну заяву розміщено на сайті компанії.

    «Це пов'язано з тим, що це може призвести до порушення санкцій, введених ЄС, а також тому, що існує занадто багато фінансових та операційних ризиків, пов'язаних з необхідним варіантом оплати. Зокрема, відкриття рахунків у Москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російського режиму становлять надто великий ризик для гронінгенської компанії», – йдеться у повідомленні.

    У відповідь на рішення Gasтerra «Газпром» оголосив про припинення постачання з 31 травня 2022 року, повідомляє нідерландська компанія.

    Припинення постачання означає, що з цього моменту до 1 жовтня 2022 року, моменту завершення контракту, Нідерланди не отримають близько 2 млрд куб. м газу. Цей обсяг, упевнена GasTerra, вона зможе безболісно купити в інших постачальників.

    Раніше у понеділок данська енергетична компанія Ørsted відмовилася оплачувати російський газ у рублях.

    Нагадаємо, що постачання російського газу до Фінляндії припинилося вранці 21 травня. Це підтвердила у спеціальному повідомленні вранці у суботу державна газова компанія Gasum.

    До слова, Офіс президента України прогнозує, що з настанням холодів Росія розпочне газовий шантаж Європи.

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    Теги: росія газ Газпром Нідерланди
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    Росія перекриває газовий кран ще одній європейській країні