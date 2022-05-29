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    Економіка та фінанси

    Банкова прогнозує, що РФ розпочне новий шантаж Європи

    Росія використовує газ як форму тиску на Європу - Банкова прогнозує, що РФ розпочне новий шантаж Європи
    Росія використовує газ як форму тиску на Європу
    фото з відкритих джерел

    Офіс президента вважає, що РФ готується до газового шантажу з початком холодів

    Росія спробує розколоти Європейський Союз і продовжить свій шантаж. Таку думку висловив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

    «Не можна виключати, що Росія, окрім продовольчої кризи, з настанням холодів розпочне газовий шантаж Європи», – написав він у Telegram.

    За його словами, враховуючи те, що зараз Кремль хоче обміняти розблокування українських портів на зняття санкцій, можна розуміти кінцеву мету Москви.

    «І саме зараз важливо продемонструвати силу та єдність західного світу. Економічна підтримка України, мита та ембарго на російську нафту, санкції проти банківської системи РФ, вторинні санкції, а також саме та зброя, яку просить наша держава – це сильна, спільна відповідь. Удари по Росії мають бути швидкими, без вагань. Інакше Кремль спробує розколоти ЄС і продовжить власний шантаж», – зазначив Єрмак.

    Нагадаємо, вранці 21 травня постачання російського газу до Фінляндії припинилося.

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    Теги: росія окупанти газ війна Україна окупація #stoprussia
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    Банкова прогнозує, що РФ розпочне новий шантаж Європи