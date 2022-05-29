Соратник Зеленського показав, як ЄС досі фінансує вбивства українців

Якщо не брати гасла, емоції, а просто цифри, то кого фінансує ЄС?

Депутат Мережко: Євросоюз сплачує Росії мільярд доларів щодня

ЄС попри введені санкції та обмеження проти Росії продовжує фінансувати вбивства воєнної машини та вбивства українців. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в розмові з «Главкомом».

За його словами, деякі країни Євросоюзу починають використовувати цікавий принцип – мовляв, ми запроваджуємо санкції проти Росії, але вони мають робити шкоду самій Росії, а не нам. Таку позицію можна маніпулятивно використовувати так, щоб зберегти ті сфери співпраці з Росією, зокрема, в енергетичному секторі, які вигідні якійсь частині європейського істеблішменту.

«Для мене таким показником є питання ембарго на газ і нафтопродукти. Якщо Євросоюз сплачує Росії мільярд доларів щодня, це аж ніяк неспівставно з фінансовою допомогою Україні з початку нового етапу агресії. Якщо не брати гасла, емоції, а просто цифри, то кого фінансує ЄС?», – запитує Мережко.

Євросоюз заявляє, що не може одразу взяти і відмовитись від російських енергоносіїв, однак буцімто прагне цього.

«А економісти кажуть, що може. Є різні розрахунки. Хоча я розумію, що це буде складно, але тут питання бажання. Є об’єктивні обмеження – вони можуть скоротити споживання російського газу та нафти лише за один-два роки. Але треба розуміти, що зараз відбувається, по суті, фінансування російської воєнної машини, яке веде до вбивств українців», – сказав він.

Наразі відомо, що країни ЄС розглядають обхід позиції Угорщини у питанні введення ембарго проти російської нафти.

Нагадаємо, також Мережко назвав основні ознаки того, коли Росія буде готовою до перемовин.