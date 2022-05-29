  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Соратник Зеленського показав, як ЄС досі фінансує вбивства українців
рус
    Політика

    Соратник Зеленського показав, як ЄС досі фінансує вбивства українців

    Якщо не брати гасла, емоції, а просто цифри, то кого фінансує ЄС? - Соратник Зеленського показав, як ЄС досі фінансує вбивства українців
    Якщо не брати гасла, емоції, а просто цифри, то кого фінансує ЄС?
    фото з відкритих джерел

    Депутат Мережко: Євросоюз сплачує Росії мільярд доларів щодня

    ЄС попри введені санкції та обмеження проти Росії продовжує фінансувати вбивства воєнної машини та вбивства українців. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в розмові з «Главкомом».

    За його словами, деякі країни Євросоюзу починають використовувати цікавий принцип – мовляв, ми запроваджуємо санкції проти Росії, але вони мають робити шкоду самій Росії, а не нам. Таку позицію можна маніпулятивно використовувати так, щоб зберегти ті сфери співпраці з Росією, зокрема, в енергетичному секторі, які вигідні якійсь частині європейського істеблішменту.

    «Для мене таким показником є питання ембарго на газ і нафтопродукти. Якщо Євросоюз сплачує Росії мільярд доларів щодня, це аж ніяк неспівставно з фінансовою допомогою Україні з початку нового етапу агресії. Якщо не брати гасла, емоції, а просто цифри, то кого фінансує ЄС?», – запитує Мережко.

    Євросоюз заявляє, що не може одразу взяти і відмовитись від російських енергоносіїв, однак буцімто прагне цього.

    «А економісти кажуть, що може. Є різні розрахунки. Хоча я розумію, що це буде складно, але тут питання бажання. Є об’єктивні обмеження – вони можуть скоротити споживання російського газу та нафти лише за один-два роки. Але треба розуміти, що зараз відбувається, по суті, фінансування російської воєнної машини, яке веде до вбивств українців», – сказав він.

    Наразі відомо, що країни ЄС розглядають обхід позиції Угорщини у питанні введення ембарго проти російської нафти.

    Нагадаємо, також Мережко назвав основні ознаки того, коли Росія буде готовою до перемовин.

    Читайте також: Олександр Мережко: Прихильники Путіна в Європі виходять з укриття
    Теги: ЄС росія окупанти нафтопродукти газ санкції депутат війна ембарго машини фінансування Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Соратник Зеленського показав, як ЄС досі фінансує вбивства українців