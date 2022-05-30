Сербія домовилася з Путіним про газ за вигідною ціною

Новий контракт на постачання російського газу Сербії погоджено терміном на три роки

Росія і надалі постачатиме газ до Сербії, контракт продовжено на три роки. Про це домовилися під час телефонної розмови 29 травня президент Сербії Олександр Вучич та очільник Кремля Володимир Путін, повідомляє DW.

За підсумками бесіди Вучич заявив, що погодив із Путіним новий контракт на постачання російського газу терміном на три роки, а не на кілька місяців, як було дотепер.

«Я зараз не можу озвучити ціну на газ, всі деталі будуть узгоджені з «Газпромом», – наводять ЗМІ слова Вучича, сказані журналістам.

При цьому сербський президент зазначив, що це буде найсприятливіша ціна на території Європи.

У свою чергу сербський телеканал РТС повідомляє, що пізніше Вучич пояснив, що ціна за газ для Сербії, за його даними, складе від $310 до $408 за тисячу кубометрів.

Термін чинної дотепер угоди на постачання Сербії російського газу спливає у вівторок, 31 травня.

Вучич повідомив також, що обговорив із Путіним розширення можливостей щодо зберігання газу на території Сербії.

Нагадаємо, нещодавно президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія буде сильнішою на європейському шляху, хоч і «не потопче і не погасить свою дружбу на Сході».

Раніше президент Сербії визнав, що країна підтримує Росію з корисливих мотивів.

У квітні Вучич заявив, що його країна продовжить польоти до Росії.

Водночас, в Євросоюзі вже понад місяць не можуть дійти згоди щодо шостого пакету санкцій, який, як очікується, передбачатиме заборону на імпорт російської нафти.