У Росії виник дефіцит безпілотників. Ціни зросли втричі

З лютого безпілотники в Росії подорожчали в середньому на 30%

З лютого безпілотники в Росії подорожчали в середньому на 30%

Головним ударом по галузі стала відмова іноземних компаній працювати з РФ

На російському ринку комерційних безпілотних літальних апаратів виник дефіцит, а ціни в окремих сегментах зросли втричі. Про це повідомляє видання «Комерсант».

За інформацією видання, дефіцит комерційних безпілотників у Росії почався внаслідок повномасштабного військового вторгнення в Україну. Проте стрімко набирати оберти він почав після відмови іноземних компаній працювати з РФ.

Директор Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов заявив, що найбільший удар завдала китайська компанія DJI, яка припинила постачання до Росії. За його словами, DJI займає 90% ринку дронів.

Крім того, з лютого безпілотники подорожчали на 30% (аналогічно цінам на електроніку), однак у професійному сегменті ціни зросли втричі.

Варто зауважити, що до кінця року, за словами гендиректора розробника дронопортів Hive Миколая Ряшина, можна очікувати і на проблеми, пов'язані з вичерпанням ресурсу акумуляторів: «З ними є складнощі – морська та наземна логістика мають проблеми, а літаком перевозити високоємні акумулятори не можна».

У «СберМегаМаркеті», «М.Відео» та «Яндекс.Маркеті» відмовилися від коментарів. В «Авіто», «Юлі», «Ситилінці», Мінпромторгу не відповіли на запит видання.

Нагадаємо, на фабриках із виробництва листового скла у Росії у травні завантаження скоротилося на 30% проти того ж самого періоду минулого року. Знизився і обсяг випуску скла, оскільки він безпосередньо залежить від завантаження виробництв.

Також варто зазначити, що наразі російська металургія, обкладена західними санкціями, має низку економічних проблем. Зокрема покупці із Азії та Китаю готові працювати із виробниками країни-агресора лише за умови великих знижок.

Разом з тим Європейський Союз вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій проти РФ. Також стало відомо, що Євросоюз відключає найбільший російський банк Сбербанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти Росії через війну в Україні.

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