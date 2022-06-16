Coca-Cola остаточно зупиняє продажі в Росії

Наразі компанія та її клієнти розпродають наявні запаси

Компанія Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і зупиняє продаж Coca-Cola або продукцію інших своїх брендів у Росії. Про це пише Reuters з посиланням на заяву Coca-Cola Co.

Наразі компанія та її клієнти розпродають наявні запаси. «Коли вони вичерпаються, Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в Росії», – заявила компанія.

Корпорація Coca-Cola Company заявила про призупинення роботи в Росії на 13-й день після розв’язання Росією повномасштабної війни проти України. Тоді компанія заявила, що «продовжить відслідковувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події».

Як пише російський Коммерсантъ, в Росії Coca-Cola HBC крім самої Coca-Cola та її підвидів випускає Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрий», Pulpy, Rich, «Моя Сім'я», Innocent та іншу продукцію. У Росії працює 10 заводів компанії.

Як повідомлялося, на заміну всесвітньовідомому напою Coca-Cola Росія вигадала інший замінник. Завод у Сиктивкарі почав випускати «Комі Колу»

Як стало відомо на початку травня, найбільший у світі виробник безалкогольних напоїв, американська Coca-Cola Co. має намір піти з російського ринку.