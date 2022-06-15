Чи порушить Казахстан санкції заради дружби з Росією: роз'яснення Токаєва

Дружба дружбою, а санкцій треба дотримуватися. Так пояснив російським медіапропагандистам свою позицію президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Казахстан отримує попередження про можливість власного потрапляння під вторинні санкції

Казахстан не відмовляється від союзницьких зобов’язань щодо Росії, але зважає на санкції Заходу проти країни-агресора. Про це президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який прибув на Петербурзький міжнародний економічний форум, заявив у інтерв’ю російському державному телеканалу «Росія24».

«Санкції є санкції, – наголосив Токаєв, – ми не повинні їх порушувати».

До того ж президент Казахстану зізнався, що отримує попередження від Заходу щодо можливих наслідків у випадку допомоги Росії в обхід санкційних обмежень.

«Матимуть місце так звані вторинні санкції з боку Заходу щодо нашої економіки», – пояснив свою позицію казахський лідер, запевнивши, однак, що «наступність» у відносинах Казахстану та Росії буде зберігатися і надалі.

Зазначимо, що на сторінці у соцмережі «Вконтакте» цитата Токаєва була викладена без слів про санкції, але інші російські ЗМІ оприлюднили слова казахського гпрезидента у повному обсязі.

Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

Токаєв тоді заявив, що казахська влада поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.

Тоді ж перший заступник керівника адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов заявив, що його країна не буде допомагати Росії обійти санкції, бо боїться відповіді з боку США.

А на початку червня Казахстан заблокував понад $20 млн активів російських банків.