Великобританія запровадила санкції проти російського патріарха Кирила

Під санкції потрапила уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова

Великобританія проголосувала за введення санкцій проти керівника Російської православної церкви, патріарха Кирила (Гундяєва). Про це повідомляє британське Міністерство закордонних справ.

Також під санкції потрапила уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова.

«За її передбачувану причетність до примусового переміщення та усиновлення українських дітей», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що що під час узгодження усіх санкційних позицій ЄС Угорщина виступила проти запровадження санкцій щодо патріарха Московського Кирила.

Згодом стало відомо, що в узгодженому пакеті санкцій не згадується очільник Російської православної церкви.