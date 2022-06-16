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    Політика

    Великобританія запровадила санкції проти російського патріарха Кирила

    Великобританія запровадила санкції проти російського патріарха Кирила
    фото з відкритих джерел

    Під санкції потрапила уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова

    Великобританія проголосувала за введення санкцій проти керівника Російської православної церкви, патріарха Кирила (Гундяєва). Про це повідомляє британське Міністерство закордонних справ.

    Також під санкції потрапила уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова.

    «За її передбачувану причетність до примусового переміщення та усиновлення українських дітей», – йдеться у заяві.

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    Нагадаємо, що що під час узгодження усіх санкційних позицій ЄС Угорщина виступила проти запровадження санкцій щодо патріарха Московського Кирила.

    Згодом стало відомо, що в узгодженому пакеті санкцій не згадується очільник Російської православної церкви.

    Теги: росія окупанти санкції війна Україна Великобритания окупація #stoprussia
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    Великобританія запровадила санкції проти російського патріарха Кирила