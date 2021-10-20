Російського блогера Дудя оштрафували за пропаганду наркотиків
Блогер до суду не прийшов
Зюзінський суд Москви призначив штраф 100 тисяч рублів блогеру Юрію Дудю за пропаганду наркотиків в інтерв'ю. Про це видання «Риа Новости», яке посилається на пресслужбу суду.
Так, своєю постановою суд визнав Дудя винним. Пропаганду слідство побачило у його відеоінтерв'ю з українським блогером Івангаєм і з російським співаком Моргенштерном.
Сам блогер до суду не прийшов. Його адвокат заявив, що буде оскаржувати рішення.
Іван Рудський, більшевідомий під псевдонімом EeOneGuy (Івангай) – український російськомовний відеоблогер, летсплейник. З 2014 року – один з найпопулярніших вітчизняних відеоблогеров, на його Youtube-канал підписалися 17 млн людей, його ролики подивилися майже 4 млрд раз. Він писав у Twitter, що йому двічі пропонували громадянство РФ, але він відмовлявся. Одночасно з цим, за словами Рудського, на нього чинили тиск співробітники органів РФ.
Зазначимо, у травні Дудь в інтерв'ю з відомим українським геймером вирізав слова про Голодомор і війну.
Згодом після скандалу Дудь виклав вирізану частину інтерв’ю з українським блогером Івангаєм.