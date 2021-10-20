Російського блогера Дудя оштрафували за пропаганду наркотиків

Блогер до суду не прийшов

Зюзінський суд Москви призначив штраф 100 тисяч рублів блогеру Юрію Дудю за пропаганду наркотиків в інтерв'ю. Про це видання «Риа Новости», яке посилається на пресслужбу суду.

Так, своєю постановою суд визнав Дудя винним. Пропаганду слідство побачило у його відеоінтерв'ю з українським блогером Івангаєм і з російським співаком Моргенштерном.

Сам блогер до суду не прийшов. Його адвокат заявив, що буде оскаржувати рішення.

Іван Рудський, більшевідомий під псевдонімом EeOneGuy (Івангай) – український російськомовний відеоблогер, летсплейник. З 2014 року – один з найпопулярніших вітчизняних відеоблогеров, на його Youtube-канал підписалися 17 млн людей, його ролики подивилися майже 4 млрд раз. Він писав у Twitter, що йому двічі пропонували громадянство РФ, але він відмовлявся. Одночасно з цим, за словами Рудського, на нього чинили тиск співробітники органів РФ.

Зазначимо, у травні Дудь в інтерв'ю з відомим українським геймером вирізав слова про Голодомор і війну.

Згодом після скандалу Дудь виклав вирізану частину інтерв’ю з українським блогером Івангаєм.

Юрій Дудь – російський журналіст, відеоблогер, теле- і радіоведучий. Колишній головний редактор Sports.ru, з вересня 2018 року – заступник генерального директора. З 2017 го – ведучий авторського каналу на YouTube під назвою «вДудь», в якому бере інтерв'ю у відомих особистостей різних сфер діяльності. Канал має понад 9 млн передплатників і близько 1,4 млрд переглядів.