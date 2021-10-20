«Піховшек вами пишався б». Журналісти розповіли, як Лещенко тисне на опозиційні ЗМІ

Лещенко записав відео, в якому звинуватив «Зворотній відлік» у тому, що вони не покликали на ефір представників монобільшості

Ведучі токшоу заявили про тиск з боку Офісу президента

Журналісти програми «Зворотній відлік» звинуватили чинну владу й Офіс президента у тискові на них, зокрема Сергія Лещенка у поданні неправдивої інформації. Про це ведучий Павло Казарін написав на сторінці у Facebook.

«Колишній журналіст, який тепер захищає владу від медіа, – це Сергій Лещенко. Сергій записав відео, в якому звинуватив «Зворотній відлік» у тому, що ми не покликали на ефір представників монобільшості. Сергій сказав неправду. Ми кликали «слуг», але вони стали нав’язувати нам свій «стоп-лист». Ми сприйняли це як тиск на редакцію… Сергій захищає Офіс президента та правлячу партію. Захоплива вірність. Піховшек вами б пишався», – написав Казарін.

Нагадаємо, ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію програми зі сторони Офісу президента.

За словами Барчук, підлеглі голови Офісу президента Андрія Єрмака звинуватили «Зворотний відлік» у відсутності балансу думок у випуску за 18 жовтня. Однак, зазначає ведуча, депутати від провладної «Слуги народу» не приходять на ефіри, оскільки редакція не виконує вимоги Офісу президента.

До слова, у вересні народна депутатка звинуватила Зеленського у цензурі. За словами Сюмар, влада боїться критики, любить «теплу ванну» та хоче, аби всі мовчали. А у березні генпрокурорка Венедіктова подала до суду на відому журналістку Яніну Соколову.

Як повідомляв «Главком», заступнику голови фракції «Слуга народу» Миколі Тищенку не сподобалася критика на адресу Офісу Зеленського, яку висловлював з трибуни Верховної Ради колишній «слуга народу», а наразі позафракційний депутат Гео Лерос. Тому він вирішив просто підійти до Лероса та відтягнути його від трибуни. Цей «танок» нардепів зафіксували фотографи.