«Слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації (відео)

Камельчук: «Я не збираюся порушувати Конституцію України»

Нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук заявив, що допуск депутатів у Верховну Раду за сертифікатами вакцинації – це порушення Конституції. Відповідне відео опублікував журналіст Дмитро Коган на сторінці у Facebook.

«Постанова не проголосована… Я не збираюся порушувати Конституцію України», – заявив нардеп, відповідаючи на питання про допуск у стіни парламенту за сертифікатами вакцинації.

Нагадаємо, раніше «слуга» Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомив, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».

Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.

До слова, соцмережі збурені тим, як «слуга» Камельчук спілкувався з дружинами шахтарів.