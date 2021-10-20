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    «Слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації (відео)

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    Нардеп Камельчук неодноразово заявляв, що коронавірус це вигадка - «Слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації (відео)
    Нардеп Камельчук неодноразово заявляв, що коронавірус це вигадка
    фото скріншот відео

    Камельчук: «Я не збираюся порушувати Конституцію України»

    Нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук заявив, що допуск депутатів у Верховну Раду за сертифікатами вакцинації – це порушення Конституції. Відповідне відео опублікував журналіст Дмитро Коган на сторінці у Facebook.

    «Постанова не проголосована… Я не збираюся порушувати Конституцію України», – заявив нардеп, відповідаючи на питання про допуск у стіни парламенту за сертифікатами вакцинації.

    Нагадаємо, раніше «слуга» Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомив, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».

    Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.

    До слова, соцмережі збурені тим, як «слуга» Камельчук спілкувався з дружинами шахтарів.

    Теги: скандал інфекція журналіст
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    «Слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації (відео)