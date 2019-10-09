За 5 євро в Європу: Ryanair знизив ціни на квитки з України



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Ryanair знизив ціни на квитки з України в Європу

Вартість квитків починається від 5 євро в одну сторону і 10 євро в дві сторони

Ірландська авіакомпанія Ryanair продає квитки за зниженими цінами на авіарейси, які виконуються з Києва, Одеси і Львова в деякі європейські міста.

Вартість квитків починається від 5 євро в одну сторону і 10 євро в дві сторони.

Так, авіакомпанія пропонує знижки на квитки за такими напрямами:

- Одеса – Гданськ від 10 євро в дві сторони;

- Одеса – Вроцлав від 10 євро в дві сторони;

- Одеса – Катовіце від 10 євро в дві сторони;

- Одеса – Познань від 10 євро в дві сторони;

- Одеса – Краків від 10 євро в дві сторони;

- Львів – Краків – від 5 євро;

- Львів – Дюссельдорф – від 13,99 євро;

- Львів – Лондон – від 16,99 євро;

- Львів – Меммінген – від 9,99 євро;

- Львів – Варшава – від 16,80 євро;

- Київ – Краків – від 5 євро;

- Київ – Познань – 5 євро;

- Київ – Вроцлав – 9 євро;

- Київ – Варшава – 9,99 євро;

- Київ – Катовіце – 9, 99 євро;

- Київ – Гданськ – 9,99 євро;

- Київ – Братислава – 12,99 євро.

Варто зазначити, що квитки після покупки необхідно зареєструвати онлайн (чек-ін) на сайті авіакомпанії, а також роздрукувати його. В аеропорту біля Ryanair така послуга коштує 55 євро.

Перед посадкою пасажири повинні пройти до стійки реєстрації для перевірки документів.

Також Ryanair з 1 листопада змінює правила для ручної поклажі. Це повинна бути тільки одна сумка розміром не більше 40х20х25 см.

Як повідомлялося, Ryanair літатиме з Одеси в Будапешт. Ціна квитків стартує від 9 євро.

Джерело: Коментарі