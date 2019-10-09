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    Економіка та фінанси

    За 5 євро в Європу: Ryanair знизив ціни на квитки з України

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    Ryanair знизив ціни на квитки з України в Європу - За 5 євро в Європу: Ryanair знизив ціни на квитки з України
    Ryanair знизив ціни на квитки з України в Європу

    Вартість квитків починається від 5 євро в одну сторону і 10 євро в дві сторони

    Ірландська авіакомпанія Ryanair продає квитки за зниженими цінами на авіарейси, які виконуються з Києва, Одеси і Львова в деякі європейські міста.

    Вартість квитків починається від 5 євро в одну сторону і 10 євро в дві сторони.

    Так, авіакомпанія пропонує знижки на квитки за такими напрямами:

    - Одеса – Гданськ від 10 євро в дві сторони;
    - Одеса – Вроцлав від 10 євро в дві сторони;
    - Одеса – Катовіце від 10 євро в дві сторони;
    - Одеса – Познань від 10 євро в дві сторони;
    - Одеса – Краків від 10 євро в дві сторони;
    - Львів – Краків – від 5 євро;
    - Львів – Дюссельдорф – від 13,99 євро;
    - Львів – Лондон – від 16,99 євро;
    - Львів – Меммінген – від 9,99 євро;
    - Львів – Варшава – від 16,80 євро;
    - Київ – Краків – від 5 євро;
    - Київ – Познань – 5 євро;
    - Київ – Вроцлав – 9 євро;
    - Київ – Варшава – 9,99 євро;
    - Київ – Катовіце – 9, 99 євро;
    - Київ – Гданськ – 9,99 євро;
    - Київ – Братислава – 12,99 євро.

    Варто зазначити, що квитки після покупки необхідно зареєструвати онлайн (чек-ін) на сайті авіакомпанії, а також роздрукувати його. В аеропорту біля Ryanair така послуга коштує 55 євро.

    Перед посадкою пасажири повинні пройти до стійки реєстрації для перевірки документів.

    Також Ryanair з 1 листопада змінює правила для ручної поклажі. Це повинна бути тільки одна сумка розміром не більше 40х20х25 см.

    Як повідомлялося, Ryanair літатиме з Одеси в Будапешт. Ціна квитків стартує від 9 євро.

    Джерело: Коментарі

    Київ Будапешт Одеса Львів Гданськ ціни лоукостери Ryanair авіарейс
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