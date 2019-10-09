За 5 євро в Європу: Ryanair знизив ціни на квитки з України
Вартість квитків починається від 5 євро в одну сторону і 10 євро в дві сторони
Ірландська авіакомпанія Ryanair продає квитки за зниженими цінами на авіарейси, які виконуються з Києва, Одеси і Львова в деякі європейські міста.
Вартість квитків починається від 5 євро в одну сторону і 10 євро в дві сторони.
Так, авіакомпанія пропонує знижки на квитки за такими напрямами:
- Одеса – Гданськ від 10 євро в дві сторони;
- Одеса – Вроцлав від 10 євро в дві сторони;
- Одеса – Катовіце від 10 євро в дві сторони;
- Одеса – Познань від 10 євро в дві сторони;
- Одеса – Краків від 10 євро в дві сторони;
- Львів – Краків – від 5 євро;
- Львів – Дюссельдорф – від 13,99 євро;
- Львів – Лондон – від 16,99 євро;
- Львів – Меммінген – від 9,99 євро;
- Львів – Варшава – від 16,80 євро;
- Київ – Краків – від 5 євро;
- Київ – Познань – 5 євро;
- Київ – Вроцлав – 9 євро;
- Київ – Варшава – 9,99 євро;
- Київ – Катовіце – 9, 99 євро;
- Київ – Гданськ – 9,99 євро;
- Київ – Братислава – 12,99 євро.
Варто зазначити, що квитки після покупки необхідно зареєструвати онлайн (чек-ін) на сайті авіакомпанії, а також роздрукувати його. В аеропорту біля Ryanair така послуга коштує 55 євро.
Перед посадкою пасажири повинні пройти до стійки реєстрації для перевірки документів.
Також Ryanair з 1 листопада змінює правила для ручної поклажі. Це повинна бути тільки одна сумка розміром не більше 40х20х25 см.
Як повідомлялося, Ryanair літатиме з Одеси в Будапешт. Ціна квитків стартує від 9 євро.
Джерело: Коментарі