Де платять найбільші зарплати, а де – найменші. Оприлюднено свіжі дані

Найбільше пощастило фахівцям з транспортної та логістичної сфер, юристам та кадровим управлінцям

Порівняно з червнем, середня заробітна плата у липні зросла на 2267 грн і становила трохи більше ніж 16 тис. грн. Такі дані оприлюднив кадровий портал grc.ua.

Проте більшість компаній (57%) готові платити майбутнім співробітникам від 9,5 тис. грн, і лише 24% роботодавців мають оклади від 19,1 тис. грн.

Найбільшу зарплату пропонували топ-менеджерам – 54 тис. грн, фахівцям зі сфери ІТ/ телеком – близько 53,8 тис. грн, експертам зі сфери будівництва і нерухомості – 26,2 тис. гривень. Пропозиція заробляти від 47,8 тис. грн була доступною лише для 4% всіх актуальних вакансій липня.

Дані: kiev.grc.ua

Найбільше – на 66%, порівняно з червнем, зросли заробітні плати у фахівців з транспортної та логістичної сфери. Майже на третину (+28%) зросли зарплати у юриспруденції. На 19% більше мають змогу заробити фахівці зі сфери управління персоналом.

У сільському господарстві зарплати зросли на 16% (+2866 грн).

У той же час в окремих сферах зарплати суттєво просіли – у бухгалтерії та управлінні фінансами підприємства майже на третину (-27%), зарплата фахівців з індустрії спорту і краси зменшилася на 26%, у категорії «Мистецтво і медіа» зарплата була меншою на 24%.

До слова, через низькі зарплати в Україні катастрофічно не вистачає патрульних. Особливо у Києві.

Міністр освіти заявив, що вчителі мають змогу додатково заробити 20% до ставки.

Серед очільників українських міст найбільшу зарплату має мер Запоріжжя, найменшу – мер Херсона.