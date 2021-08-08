Заплати вчителів зростуть: коли і на скільки

У МОН нагадують, що педагоги мають шанс додатково заробити 20% до окладу

У 2021 році зарплати вчителів зростуть ще на 9%, а зараз оклади викладачів в 2,4 рази більші, ніж рівень мінімальної зарплати. Про це заявив глава Міносвіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю «Слово і діло».

За словами Сергія Шкарлета, середні зарплати вчителів можуть зрівнятися з середньою зарплатою в економіці, а викладачі мають шанс додатково заробити 20% до окладу за рахунок процедури сертифікації в початковій школі.

«Відчуваєш, що твої здібності набагато вище, ніж, наприклад, у колеги – можеш пройти процедуру сертифікації. Наприклад, в 2019 році 705 вчителів успішно пройшли таку сертифікацію – їх подавалося близько 900. У 2020 році пройшли сертифікацію 902 педагоги. На 2021 ще триває сертифікація, близько 1800 людей подалися. Звичайно, їх подається не так багато, але з кожним роком кількість охочих зростає. Але ти сам собі можеш на 20% збільшити зарплату, це непогана сума», – пояснив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні зарплата вчителів протягом 2021 року зросте на 30%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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