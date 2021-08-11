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    Google знизить зарплату співробітникам, які працюють з дому

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    Компанія&nbsp;Google заохочує своїх працівників їздити до офісу&nbsp; - Google знизить зарплату співробітникам, які працюють з дому
    Компанія Google заохочує своїх працівників їздити до офісу 
    Фото: google

    Один із співробітникв розповів, що його зарплату зменшать на 10% у разі постійної роботи з дому

    Співробітники Google за допомогою калькулятора, який створила корпорація, можуть розрахувати, наскільки знизиться їхня зарплата при постійній роботі з дому. Про це повідомляє Reuters.

    Компанія виплачує своїм співробітникам різну зарплату, залежно від того, де вони живуть і як далеко їм добиратися на роботу.

    Так, скріншоти внутрішнього калькулятора заробітної плати Google показують, що співробітниця, яка мешкає в годині їзди від Нью-Йорка поїздом, буде отримувати на 15% менше, якщо буде працювати з дому.

    Один зі співробітників Google, який попросив не називати його імені, розповів виданню, що добирається до офісу в Сіетлі з сусіднього округу і, ймовірно, його очікує скорочення заробітної плати приблизно на 10%, якщо він буде працювати з дому повний робочий день.

    Співробітник розглядав можливість віддаленої роботи, але вирішив продовжувати ходити в офіс, попри двогодинне добирання.

    «Це така ж сума скорочення зарплати, як і сума мого останнього підвищення по службі», – каже чоловік.

    Джейк Розенфельд, професор соціології Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, який досліджує оплату праці, сказав, що така схема Google викликає тривогу.

    «Ясно, що Google не зобов'язаний цього робити … Google може дозволити собі платити працівникам, які вирішили працювати віддалено, колишню зарплату», – сказав професор.

    При цьому, співбесіди зі співробітниками Google свідчать про те, що зниження зарплат може досягати 25%.

    Facebook і Twitter також скоротили оплату співробітникам за віддалену роботу, які переїжджають в дешевші райони. Дрібніші компанії, такі як Reddit і Zillow перейшли на моделі оплати, що не залежать від місця розташування.

    Нагадаємо, що нині з віддаленої роботи люди повертаються після пандемії. І низка компанія вимагає від співробітників вакцинації. Так, Netflix має намір зробити щеплення від Covid-19 обов'язковою умовою для роботи ключових акторів та знімальних груп на американському телебаченні й у кіновиробництві.

    У липні з вимогами бути вакцинованими виступили компанії Facebook та Google. Їхні співробітники повинні вакцинуватися від коронавірусу, щоб повернутися з віддаленої роботи в офіси. Днями компанія Microsoft повідомила, що вимагатиме з вересня від своїх офісних працівників пройти обов'язкову вакцинацію. 1 серпня Walmart і Disney оголосили про обов'язкову вакцинацію співробітників в США.

    Додамо, що відомий американський телеканал CNN звільнив трьох невакцинованих працівників.

    Теги: США Google зарплата карантин робота коронавірус
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    Google знизить зарплату співробітникам, які працюють з дому