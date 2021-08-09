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    В Україні катастрофічно не вистачає патрульних. Найбільший некомплект у Києві

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    Патрульна поліція недоукомплектована - В Україні катастрофічно не вистачає патрульних. Найбільший некомплект у Києві
    Патрульна поліція недоукомплектована
    Фото з відкритих джерел

    У поліції скаржаться на низькі зарплати

    В Україні не вистачає близько 3 тис. патрульних поліцейських. Про це повідомили у Департаменті патрульної поліції Національної поліції України у відповідь на запит УНН.

    «Некомплект поліцейських ДПП (у Департаменті патрульної поліції. – Ред.) станом на 28 липня 2021 року становить 2 951 посаду», – йдеться у документі.

    Повідомляється, що найбільший некомплект поліцейських – в Управлінні патрульної поліції Києва – 578 посад.

    Раніше в МВС повідомляли, що поліцейські масово звільняються через низькі зарплати.

    Колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що патрульні щодня ризикують своїм життям і отримують за це всього лише 13,5 тис. грн.

    За його словами, середня зарплата в поліції становить 15 тис. грн, що у 4-5 разів менше в порівнянні з НАБУ чи ДБР.

    Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

    16 липня Рада призначила Дениса Монастирського головою МВС.

    5 серпня стало відомо, що начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко написав рапорт на звільнення.

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    Теги: Національна поліція України Київ зарплата Андрій Крищенко
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    В Україні катастрофічно не вистачає патрульних. Найбільший некомплект у Києві