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    Шкарлет про $4 тис. зарплати для викладачів: Буде реальністю, але не для всіх

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    Міністр Сергій Шкарлет розповів про &laquo;точку перезавантаження системи вищої освіти&raquo; - Шкарлет про $4 тис. зарплати для викладачів: Буде реальністю, але не для всіх

    Міністр Сергій Шкарлет розповів про «точку перезавантаження системи вищої освіти»

    Фото: mon.gov.ua

    У 2021 році для педагогів зарплата підвищиться двічі, і один раз – у 2022 році

    Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що зарплата $4 тис. для професорів реальна, а для педагогів за підсумками 2021 року зарплата підвищиться майже на 30%. Про це пише «Україна 24».

    «$4 тис. були озвучені в 2019 році, і думаю, що це буде реальність при першому етапі впровадження реформи системи вищої освіти. Це коли буде введений президентський університет, і для найкращих викладачів $4 тис. професорів буде реальністю. Звичайно, не для всіх. Але це буде точка перезавантаження системи вищої освіти», – повідомив Шкарлет.

    Він зазначив, що в 2021 році для педагогів зарплата підвищиться двічі, і один раз – у 2022 році.

    «У 2021 році підвищення зарплати для освітян буде відбуватися двічі. Перше було на 20% з 1 січня. Ще очікуємо на 1 грудня майже на 9%. Тому за 2021 рік підвищення майже на 30%. На 2022 очікується підвищення на кінець року, теж ми приблизно на 10% будемо чекати підвищення», – сказав міністр.

    Як відомо, під час виборчої кампанії 2019 року в штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливість забезпечити на рівні 4000 доларів зарплати для українських вчителів.

    До слова, міністр освіти розповів про необхідність Covid-вакцинації вчителів.

    Також Шкарлет зробив заяву щодо початку нового навчального року в Україні

    Раніше повідомлялося, що в Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації була Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.

    Додамо, що згідно з новою постановою уряду, при посиленому карантину будуть працювати лише ті школи, де вакциновано понад 80% вчителів. Водночас головний санітарний лікар заявив, що немає закону, який забороняє не допускати невакцинованих вчителів до роботи. Як запевнив санлікар, вчителів, які не вакцинувалися, все ж будуть допускати до роботи.

    «Зараз немає юридичних підстав, аби не допускати невакциновану проти Covid-19 людину до роботи. Але кожен вчитель і лікар має розуміти, що він – працівник критичної інфраструктури, який власним прикладом має показувати, як вірно робити», – заявив Кузін.

    Постанова уряду передбачає, що школи, у яких вакциновано менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину.

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    Теги: міністр Міністерство освіти і науки зарплата освіта гроші вчитель університет Сергій Шкарлет
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    Шкарлет про $4 тис. зарплати для викладачів: Буде реальністю, але не для всіх