Скільки заробляють очільники українських міст та їхні заступники

Стало відомо, у яких містах місцева влада має найбільші зарплати

Аналітики з’ясували,які зарплати отримують очільники українських міст та їхні заступники. Для того, щоб порівняти, хто з мерів та їхніх заступників заробив найбільше за пів року 2021-го, надіслали запити до міськрад усіх облцентрів. Про це інформує «Слово і діло».

Мер Запоріжжя має найбільшу зарплату, мер Херсона – найменшу

Інфографіка Слово і діло

Найбільш високооплачуваним за перше півріччя 2021-го став міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Його зарплата за пів року становила 709 395, 88 грн. Для порівняння: винагорода за працю столичного очільника Віталія Кличка майже вдвічі менша. Меру Києва за пів року нарахували 360 599, 84 грн.

Найменше грошей серед мерів за перше півріччя отримав міський очільник Херсона Ігор Колихаєв – 92 583, 56 грн. Водночас, як раніше з'ясували аналітики Слово і діло, саме він у свіжій декларації за 2020 рік задекларував найбільше землі з-поміж усіх своїх колег з інших облцентрів.

Міській владі Харкова вдалося піти від конкретної відповіді, тому зарплати очільників цього міста у рейтингу не враховано.

Львів і Тернопіль – найщедріші на зарплати заступників мерів

Інфографіка Слово і діло

Перша десятка найбільш високооплачуваних заступників міських голів майже повністю складається із чиновників Львова і Тернополя.

Так, бізнес-омбудсмен Кіраль (заступник Садового) за пів року 2021-го заробив 636 150, 40 грн. Це – абсолютний рекорд серед заступників мерів українських облцентрів (якщо не враховувати Харків, міська влада якого, нагадаємо, уникнула конкретної відповіді).

На дев'ятому місці списку заступників мерів з найбільшими зарплатами в Україні – заступник міського голови Кропивницького з питань діяльності виконавчих органів ради.

Найдорожче обходиться міське керівництво столиці – це пояснюється передусім кількістю заступників мера. Фінальна сума у 3,7 млн грн включає в себе зарплати аж 14 осіб.

Натомість менш як мільйон на всіх за пів року заробило міське керівництво Луцька та Херсона. Втім, це єдині облцентри, де зарплатний фонд керівництва ділиться менш ніж на п'ятьох людей: Херсон – 4, Луцьк – тільки 2.

Нагадаємо, раніше повідомляли, скільки заробляють в регіонах: стали відомі зарплати глав обладміністрацій.

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