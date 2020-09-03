Голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш



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Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на $5 млрд., що розрахована на 18 місяців

Ми очікуємо найближчим часом місію МВФ та плануємо до кінця року отримати ще один транш

Національний банк найближчим часом очікує на візит місії Міжнародного валютного фонду, а черговий транш до кінця 2020 року. Про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко під час брифінгу щодо монетарної політики.

«Ми очікуємо найближчим часом місію МВФ та плануємо до кінця року ще отримати гроші від МВФ», - заявив він.

Також Шевченко нагадав, що основним припущенням макропрогнозу Нацбанку є продовження співпраці з МВФ.

Як повідомлялося 21 серпня, Міжнародний валютний фонд планує продовжити співпрацю з Україною у рамках програми stand-by, але у МВФ не кажуть, коли чекати наступного траншу кредиту.

Нагадаємо, голова Національного банку Кирило Шевченко вважає, що свіжий макропрогноз НБУ свідчить про надання Міжнародним валютним фондом другого траншу до кінця цього року.

До слова, 21 липня голова Нацбанку Шевченко провів першу зустріч з МВФ після призначення.

Варто зазначити, що 21 липня місія технічної підтримки МВФ завершила роботу в Україні.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на $5 млрд., що розрахована на 18 місяців.