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    Економіка та фінанси

    Ще одна країна хоче визнати біткоїн законним платіжним засобом

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    Парагвай може визнати біткоїн законним платіжним засобом - Ще одна країна хоче визнати біткоїн законним платіжним засобом
    Парагвай може визнати біткоїн законним платіжним засобом
    Фото з відкритих джерел

    Парагвай планує легалізувати біткоїн в липні

    Уже в липні Парагвай може визнати біткоїн законним засобом платежу. Про це розповів національний депутат Парагваю Карлітос Рейан, передає bits.media.

    За його словами, депутати в наступному місяці обговорять можливість повної легалізації біткоїну в країні. У проекті по легалізації біткоїну може взяти участь PayPal.

    «Ми давно говорили про те, що нашій країні треба йти в ногу з часом і з новим поколінням. Момент прийшов, наш момент. На цьому тижні ми починаємо найважливіший проєкт з інновацій на очах у всього світу. Курс BTC злетить на місяць разом з PayPal», – сказав Рейан.

    Яких-небудь подробиць про можливу легалізацію біткоїну в Парагваї поки немає, але аналітики вважають, що, швидше за все, парагвайські чиновники скопіюють законопроєкт Сальвадора.

    Нагадаємо, 9 червня більшість законодавців Сальвадора проголосувало за прийняття біткоїну в якості законного платіжного засобу.

    Можливість легалізації біткоїну також розглядають Панама, Бразилія, Мексика і Аргентина.

    Правда, визнання біткоїну законним платіжним засобам не подобається представникам МВФ і Світового банку. Останній відмовив Сальвадору в допомозі в інтеграції першої криптовалюти в фінансову систему.

    Раніше ціна біткоїна опустилася нижче $40 тис. За тиждень криптовалюта подешевшала на 31%.

    Ще до стрибка курсу на ринку запустила новина про те, що Китай заборонив фінансовим організаціям надавати послуги зі зберігання і управління криптовалютою.

    До цього біткоїн просів після серії твітів засновника Tesla Ілона Маска, який заявив, що компанія не буде приймати його для оплати. Однак згодом біктоїн відіграв падіння і стабілізувався на рівні 40 000 доларів за монету.

    Зазначимо, недавній розпродаж біткоїнів та інших цифрових валют повернув ринкову капіталізацію всіх криптовалют нижче 2 трильйонів доларів в порівнянні з недавнім рекордом в 2,5 трильйона.

    Нагадаємо, Ілон Маск одним жартом обвалив курс криптовалюти Dogecoin.

    Теги: МВФ фінанси Біткоїн криптовалюта Парагвай
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    Ще одна країна хоче визнати біткоїн законним платіжним засобом