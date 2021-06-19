Ще одна країна хоче визнати біткоїн законним платіжним засобом

Парагвай планує легалізувати біткоїн в липні

Уже в липні Парагвай може визнати біткоїн законним засобом платежу. Про це розповів національний депутат Парагваю Карлітос Рейан, передає bits.media.

За його словами, депутати в наступному місяці обговорять можливість повної легалізації біткоїну в країні. У проекті по легалізації біткоїну може взяти участь PayPal.

«Ми давно говорили про те, що нашій країні треба йти в ногу з часом і з новим поколінням. Момент прийшов, наш момент. На цьому тижні ми починаємо найважливіший проєкт з інновацій на очах у всього світу. Курс BTC злетить на місяць разом з PayPal», – сказав Рейан.

Яких-небудь подробиць про можливу легалізацію біткоїну в Парагваї поки немає, але аналітики вважають, що, швидше за все, парагвайські чиновники скопіюють законопроєкт Сальвадора.

Нагадаємо, 9 червня більшість законодавців Сальвадора проголосувало за прийняття біткоїну в якості законного платіжного засобу.

Можливість легалізації біткоїну також розглядають Панама, Бразилія, Мексика і Аргентина.

Правда, визнання біткоїну законним платіжним засобам не подобається представникам МВФ і Світового банку. Останній відмовив Сальвадору в допомозі в інтеграції першої криптовалюти в фінансову систему.

Раніше ціна біткоїна опустилася нижче $40 тис. За тиждень криптовалюта подешевшала на 31%.

Ще до стрибка курсу на ринку запустила новина про те, що Китай заборонив фінансовим організаціям надавати послуги зі зберігання і управління криптовалютою.

До цього біткоїн просів після серії твітів засновника Tesla Ілона Маска, який заявив, що компанія не буде приймати його для оплати. Однак згодом біктоїн відіграв падіння і стабілізувався на рівні 40 000 доларів за монету.

Зазначимо, недавній розпродаж біткоїнів та інших цифрових валют повернув ринкову капіталізацію всіх криптовалют нижче 2 трильйонів доларів в порівнянні з недавнім рекордом в 2,5 трильйона.

Нагадаємо, Ілон Маск одним жартом обвалив курс криптовалюти Dogecoin.