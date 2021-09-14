Шмигаль назвав терміни надходження нового траншу МВФ

Транш МВФ для України повинен бути в розмірі $750 млн

Київ не розраховує на те, що результати роботи місії МВФ будуть неуспішними для України

Черговий транш Міжнародного валютного фонду повинен надійти до України в кінці листопада або на початку грудня. Українська сторона виконала всі умови. Про це заявив на пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми виконали всі умови, всі бенчмарки, які були прописані в меморандумі з МВФ. Тому ми очікуємо позитивного завершення місії. І чекаємо, що орієнтовно в кінці листопада – на початку грудня буде можливий транш МВФ. Після місії проходить п’ять-сім тижнів підготовки та засідання ради МВФ, і відразу після цього йде транш», – зазначив прем’єр.

Він уточнив, що Київ не розраховує на те, що результати роботи місії МВФ будуть неуспішними для України, оскільки виконані всі бенчмаркові показники. Транш повинен бути в розмірі $750 млн.

Минулого тижня повідомлялося, що місія МВФ невдовзі розпочне роботу в Україні.

Як відомо, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand by загальним обсягом близько $5 млрд, одразу виділивши перший транш фінансування в обсязі $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов Програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік був порушений, а фінансування призупинено через невиконання Україною низки зобов’язань.

Глава Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що сума другого траншу stand-by може бути вищою запланованих $700 млн внаслідок об'єднання траншу, однак це питання буде обговорюватися під час дискусії з місією.

Міністр фінансів Сергій Марченко наприкінці серпня вказував також, що обговорюється можливість продовження поточної 18-місячної програми stand-by на пів року.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні $650 мільярдів у рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення. З цієї суми Україна отримала без умов та зобов'язань $2,7 мільярда.

Крім того, президент Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року.

Джерело: РБК-Україна