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    Економіка та фінанси

    Шмигаль назвав терміни надходження нового траншу МВФ

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    Транш МВФ для України повинен бути в розмірі&nbsp;$750 млн - Шмигаль назвав терміни надходження нового траншу МВФ
    Транш МВФ для України повинен бути в розмірі $750 млн
    фото: depositphotos

    Київ не розраховує на те, що результати роботи місії МВФ будуть неуспішними для України

    Черговий транш Міжнародного валютного фонду повинен надійти до України в кінці листопада або на початку грудня. Українська сторона виконала всі умови. Про це заявив на пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «Ми виконали всі умови, всі бенчмарки, які були прописані в меморандумі з МВФ. Тому ми очікуємо позитивного завершення місії. І чекаємо, що орієнтовно в кінці листопада – на початку грудня буде можливий транш МВФ. Після місії проходить п’ять-сім тижнів підготовки та засідання ради МВФ, і відразу після цього йде транш», – зазначив прем’єр.

    Він уточнив, що Київ не розраховує на те, що результати роботи місії МВФ будуть неуспішними для України, оскільки виконані всі бенчмаркові показники. Транш повинен бути в розмірі $750 млн.

    Минулого тижня повідомлялося, що місія МВФ невдовзі розпочне роботу в Україні.

    Як відомо, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand by загальним обсягом близько $5 млрд, одразу виділивши перший транш фінансування в обсязі $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов Програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік був порушений, а фінансування призупинено через невиконання Україною низки зобов’язань.

    Глава Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що сума другого траншу stand-by може бути вищою запланованих $700 млн внаслідок об'єднання траншу, однак це питання буде обговорюватися під час дискусії з місією.

    Міністр фінансів Сергій Марченко наприкінці серпня вказував також, що обговорюється можливість продовження поточної 18-місячної програми stand-by на пів року.

    Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні $650 мільярдів у рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення. З цієї суми Україна отримала без умов та зобов'язань $2,7 мільярда.

    Крім того, президент Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року.

    Джерело: РБК-Україна

    Теги: МВФ кредит економіка гроші Україна фінанси Денис Шмигаль
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    Шмигаль назвав терміни надходження нового траншу МВФ