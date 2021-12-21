Прем'єр-міністр: у нас абсолютно достатньо запасів газу

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оцінив запаси газу в Україні для проходження опалювального сезону. Він заявив в ефірі програми «Свобода слова», що запасів у нас достатньо.

«До опалювального сезону Україна готувалася і була готова, він розпочався абсолютно вчасно, без зривів, без саботажу та продовжується… Є нюанси, як і завжди, під час будь-якого опалювального сезону, є ремонти, є погодні умови… Загалом у нас абсолютно достатньо запасів газу...», – сказав він.

Також Шмигаль додав, що щодо запасів вугілля потрібно дивитися на «контекст світової економічної та енергетичної кризи». За його словами, зараз відбувається процес накопичення вугілля. Проте він додав, що уряд не виключає ризиків та форс-мажорів під час опалювального сезону.

«Щодо газу, його цілком достатньо у сховищах, щоб і населення, і промисловість пройшли цей опалювальний сезон. Звісно, перед нами стоять виклики – забезпечити модернізацію країни з погляду енергозбереження, з погляду проходження наступного опалювального сезону. Ми не виключаємо ризики та форс-мажори, які можуть бути кожен опалювальний сезон», – пояснив він.

Прем'єр-міністр зазначив, що ризики можуть бути при певних діях з боку Росії.

У жовтні Шмигаль стверджував, що Україна повністю готова до опалювального сезону. Але у листопаді «Центренерго» уклало контракт на постачання 1,5 млн тонн вугілля з Казахстану, Польщі, США та Австралії. Причиною такого рішення називали загрозу віялових відключень електроенергії.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію можуть злетіти на чверть: ситуація в енергетиці – загрозлива.

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