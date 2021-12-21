Білий Дім прокоментував ймовірність накладення санкцій на Ахметова

У США розказали про обмеження проти українського бізнесмена

Прессекретарка Білого дому на питання про Ахметова: розглядаємо санкції

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі відповіла на питання щодо санкцій проти українського бізнесмена Ріната Ахметова. Її слова наводить РІА «Новости».

Вона не виключила можливість запровадження санкцій проти Ахметова, додавши, що Білий дім розглядає весь спектр можливих санкцій у зв'язку із ситуацією між Росією та Україною.

«Очевидно, ми розглядаємо широкий спектр санкцій у зв’язку з нарощуванням Росією військових сил на кордоні з Україною», – відповіла вона.

Псакі додала, що зараз їй «нічого оголосити».

Як відомо, 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов начебто разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

Згодом Ахметов заявив, що інформація президента про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою.

До слова, Корнієнко спрогнозував, коли завершиться конфлікт влади з Ахметовим.

Вступивши у конфронтацію з чинним президентом України Володимиром Зеленським, Рінат Ахметов, фактично, став на захист свободи слова та конституційного порядку. Такими міркуваннями в інтерв’ю «Главкому» поділився український юрист та політик, ексголова Дніпропетровської облради та соратник Ігоря Коломойського Святослав Олійник.

Раніше перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що при нинішньому спікері парламенту Руслану Стефанчуку прийняття законопроєктів відбувається значно швидше, ніж під час головування у Раді Дмитра Разумкова. Та й загалом робота парламенту стала організованою.

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