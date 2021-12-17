Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2»

Німецьке міністерство просять переглянути рішення про вплив сертифікації на безпеку постачання газу в Європу

Оператор ГТС України звернувся до міністерства економіки та охорони Німеччини із проханням змінити рішення щодо сертифікації оператора газопроводу «Північний потік-2». Про це в п'ятницю, 17 грудня, повідомив голова компанії Сергій Макогон.

«Оператор ГТС України використовує всі можливості, щоб бути почутими. Передусім це участь у процесі сертифікації Nord Stream-2 AG», – наголосив Макогон.

Зокрема, німецьке міністерство просять переглянути рішення про вплив сертифікації на безпеку постачання газу в Європу.

«Ми вважаємо, що наші аргументи можуть сприйматися як нові обставини, які можуть вплинути на позицію міністерства», – зазначив Макогон.

Зазначимо, сьогодні почалося заповнення другої нитки «Північного потоку-2» газом. Про заповнення газом першої нитки «Північного потоку-2» стало відомо на початку жовтня.

Напередодні німецький регулятор заявив, що «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав «Північний потік-2» важелем тиску на Путіна.

Також нещодавно посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради заявив, що Росія втратить «Північний потік-2» у разі вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що міністерка закордонних справ Німеччини в новому уряді Олафа Шольца Анналена Бербок заявила, що газопровід «Північний потік-2» наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

Однак, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про швидке введення в експлуатацію трубопроводу «Північний потік-2».

А згодом канцлер Австрії заявив, що санкції проти «Північного потоку-2» зашкодять ЄС.

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