В Україні створили координаційний енергетичний штаб

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці наразі стабільна, контрольована, проте напружена, як і в кожен опалювальний сезон

Очільник уряду вказав, що цьогорічний опалювальний сезон проходить на фоні енергетичної кризи в Європі

В Україні 17 грудня створили координаційний енергетичний штаб. Рішення про початок його діяльності ухвалили під час брифінгу, який відбувся в Офісі президента.

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці наразі стабільна, контрольована, проте напружена, як і в кожен опалювальний сезон. Очільник уряду вказав, що наразі це відбувається на фоні енергетичної кризи в Європі.

«Ми скоординували діяльність Кабміну та міністерства з відповідними органами та операторами і «Укренерго», і НКРЕКП (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – ред.). По окремих випадках, які виникають наразі в енергетичній системі, звичайно проводимо роботу – це стосується недостатньої кількості вугілля на складах окремих ТЕЦ та ТЕС», – заявив Шмигаль.

Глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко також додав, що у підземних сховищах знаходиться достатня кількість газу.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Раді заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону, із вугіллям на сьогодні також «баланс позитивний».

Зазначимо, за даними ЗМІ, напередодні СБУ направила Шмигалю листа, в якому стверджується, що на українських складах залишилось уп’ятеро менше вугілля, ніж потрібно. Зокрема, є 486,2 тисяч тонн, хоча план накопичення передбачає 2,632 млн тонн.

Напередодні в Україну прибули ще два судна з вугіллям з Колумбії та США. Також відомо, що весь імпорт вугілля в Україну йде за формулою «Роттердам+».

За інформацією ЗМІ, Кабмін розробляє сценарій 100% переведення теплоелектростанцій на газ.