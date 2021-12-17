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    В Україні створили координаційний енергетичний штаб

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    Прем&rsquo;єр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці наразі стабільна, контрольована, проте напружена, як і в кожен опалювальний сезон - В Україні створили координаційний енергетичний штаб
    Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці наразі стабільна, контрольована, проте напружена, як і в кожен опалювальний сезон
    скріншот з відео

    Очільник уряду вказав, що цьогорічний опалювальний сезон проходить на фоні енергетичної кризи в Європі

    В Україні 17 грудня створили координаційний енергетичний штаб. Рішення про початок його діяльності ухвалили під час брифінгу, який відбувся в Офісі президента.

    Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці наразі стабільна, контрольована, проте напружена, як і в кожен опалювальний сезон. Очільник уряду вказав, що наразі це відбувається на фоні енергетичної кризи в Європі.

    «Ми скоординували діяльність Кабміну та міністерства з відповідними органами та операторами і «Укренерго», і НКРЕКП (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – ред.). По окремих випадках, які виникають наразі в енергетичній системі, звичайно проводимо роботу – це стосується недостатньої кількості вугілля на складах окремих ТЕЦ та ТЕС», – заявив Шмигаль.

    Глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко також додав, що у підземних сховищах знаходиться достатня кількість газу.

    Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Раді заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону, із вугіллям на сьогодні також «баланс позитивний».

    Зазначимо, за даними ЗМІ, напередодні СБУ направила Шмигалю листа, в якому стверджується, що на українських складах залишилось уп’ятеро менше вугілля, ніж потрібно. Зокрема, є 486,2 тисяч тонн, хоча план накопичення передбачає 2,632 млн тонн.

    Напередодні в Україну прибули ще два судна з вугіллям з Колумбії та США. Також відомо, що весь імпорт вугілля в Україну йде за формулою «Роттердам+».

    За інформацією ЗМІ, Кабмін розробляє сценарій 100% переведення теплоелектростанцій на газ.

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    Теги: Кабмін ТЕС енергетика НКРЕКП газ Нафтогаз України вугілля опалювальний сезон ТЕЦ Юрій Вітренко Укренерго Денис Шмигаль
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    В Україні створили координаційний енергетичний штаб