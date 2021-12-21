Тарифи на електроенергію можуть злетіти на чверть: ситуація в енергетиці – загрозлива

Залишається лише молитися на атомні енергоблоки, щоби жоден із них не пішов на аварійний ремонт

Атомні енергоблоки в Україні працюють на межі

В енергетиці України склалася ситуація, коли тарифи на електроенергію можуть злетіти будь-якого дня. Через катастрофічний брак вугілля тепловим електростанціям і ТЕЦ доведеться переходити на дорогий газ, що призведе до величезних додаткових витрат на вироблення електрики і тепла. Про це пише ubr.ua.

Не врятує ситуацію та гідроенергетика. Поки що основне навантаження несуть на собі атомні електростанції. Однак вони працюють на межі. І якщо раптом два атомні енергоблоки вийдуть в аварійний ремонт, дефіцит генерації покрити буде нічим.

Як все влаштовано в енергосистемі України

Базове навантаження з виробітку електроенергії несуть у собі атомні електростанції. У них висока потужність, проте низька маневреність. Тому маневрувати протягом доби, то збільшуючи, то зменшуючи виробіток електроенергії, вони не можуть. Отже, вони несуть на собі навантаження, яке залишається незмінним протягом доби.

Більш маневрені – теплові та гідроелектростанції. Вони можуть збільшувати та зменшувати виробіток енергії. І саме на них лежить відповідальність за забезпечення потреби електроенергії в піковий час. В основному, пікові навантаження на енергосистему виникають вранці та ввечері.

І от саме теплові електростанції (ТЕС), що виробляють електроенергію, а також ТЕЦ, що виробляють тепло, зараз опинилися на межі зупинки. Крім того, через маловоддя, не можуть набрати повної потужності і гідроелектростанції. Щодо ГЕС, то їм допомогти нічим. А ось ТЕС, якщо забезпечити їх вугіллям, то можна пройти сезон пікових навантажень без втрат

Енергосистема України працює на межі

Через брак вугілля було вирішено багато ТЕС і ТЕЦ перевести на газ. Проте запасів газу в Україні ледь вистачить для того, щоби сяк-так пройти опалювальний сезон. Станом на 13 грудня у підземних сховищах було 15,4 млрд кубометрів. Цього вистачило б на опалювальний сезон. Але з огляду на те, що газ почнуть споживати ТЕС, його запаси дуже швидко вичерпаються. І тоді країні доведеться закуповувати дорогий імпортний енергоресурс, ціна на який зростає з кожним днем.

За оцінками експертів, це збільшить середньозважений тариф на електроенергію на 20-25%. Звичайно, уряд навряд чи чіпатиме тарифи для населення, які зафіксовані на рівні 1,44 і 1,68 гривні, а ось для промисловості та інших непобутових споживачів вартість тарифу на електроенергію можуть підвищити до 5,5 гривні. При цьому вже зараз, оплачуючи електрику по 3,5-4,5 гривні, багато підприємств змушені скорочувати виробничі програми та звільняти людей. А що буде за тарифу 5,5, краще не уявляти.

В Україні вже стався суттєвий перерозподіл навантаження на генеруючі потужності. Частка атомної генерації зросла із 45% до 59,4%. А частка ТЕС знизилася із 38% до 29%. Зараз у країні працюють 14 атомних енергоблоків із 15.

Кураторам енергетичної галузі, та й усім нам, залишається лише молитися на атомні енергоблоки, щоби жоден із них не пішов на аварійний ремонт. Втім, якщо піде один, його ще можна буде замінити резервним. Однак якщо вийдуть з ладу одразу два, а таке цілком ймовірно, то провал у 1000 МВт заповнити буде нічим.

«Відключення двох блоків в одному часовому інтервалі (що не є неможливим) призведе вже до необхідності відключення споживачів, оскільки компенсувати втрату 1000 МВт в умовах дефіциту палива для ТЕС буде складно», – каже керівник сектору «Енергетика» аналітичного центру BRDO Антон Зоркін.

Все це може призвести не тільки до злету тарифів на електроенергію, а й до віялових відключень електроенергії в країні.

Є ще одна проблема в енергетиці, про яку не хочуть згадувати

Однак і нестача енергоресурсів – не найбільше лихо, що загрожує українській електроенергетиці. Куди більше небезпеки приховують у собі зношені електромережі, заміною та модернізацією яких уже багато років ніхто серйозно не займається. Держава не має грошей для модернізації енергосистеми, і все працює на межі.

«Саме старіння систем, а не паливо може стати безпосередньою причиною аварійних відключень», – вважає заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, Кабмін розробляє сценарій 100% переведення теплоелектростанцій на газ.

Також The National Interest розповів про проблеми енергетичної політики уряду України.

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