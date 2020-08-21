Шмигаль повідомив, коли в «Укрзалізниці» з’явиться новий керівник



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За словами прем’єра, перед керівником «Укрзалізниці» стоятиме завдання внутрішнього реформування

Керівник «Укрзалізниці» буде призначений вже наступного тижня - голова уряду

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що невдовзі в «Укрзалізниці» з’явиться новий керівник, «який виграв серйозний кадровий конкурс». Про це він сказав в інтерв'ю «Укрінформу».

«Людина зараз проходить спецперевірку і думаю, що вже наступного тижня буде призначена рішенням уряду», - зазначив він.

За словами прем’єра, перед керівником «Укрзалізниці» стоятиме завдання внутрішнього реформування.

«Через коронакризу практично були зупинені пасажирські перевезення. При їх збитковості, вони покривали велику частину постійних витрат підприємства. Але далі існувати в такій заплутаній бізнес-моделі з пасажирськими та вантажними перевезеннями, як зараз, «Укрзалізниця» не може. Потрібно виокремлювати напрямки і наводити там порядок, залучаючи інвесторів та іноземний досвід», - підкреслив прем'єр.

Шмигаль додав, що «Укрзалізниця» потрапила у турбулентність у зв'язку з коронавірусом, але має вирішувати свої проблеми самостійно, без втручання держави.

«Якщо є комерційне підприємство, яке потрапило в турбулентність, байдуже, монополіст чи ні, воно має вирішувати свої проблеми самостійно. «Укрзалізниця» не виключення. Внутрішні реформи вона має проводити як звичайний бізнес. Для цього й проводиться її корпоратизація», - підкреслив прем'єр.

За словами голови уряду, реформа корпоратизації державних підприємств, що відбувається в Україні, «покликана захистити ці підприємства від будь-якого політичного впливу, щоб унеможливити політичну корупцію на цих підприємствах».

Як повідомлялося. 20 серпня СБУ заявила про мільйонні розкрадання в «Укрзалізниці».