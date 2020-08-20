СБУ заявила про мільйонні розкрадання в «Укрзалізниці»



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Поліція та СБУ викрили корупційну схему на заалізничних перевезеннях Фото: СБУ

У Києві та Вінниці проходять обшуки в приміщеннях «Укрзалізниці»

Служба безпеки заявляє про викриття багатомільйонної корупційної схеми на «Укрзалізниці». Про це повідомляє пресцентр СБУ у четвер, 20 серпня.

«За даними попереднього слідства, протиправний механізм був організований менеджментом філії Пасажирська компанія Укрзалізниці через афілійовані комерційні структури, у тому числі з ознаками фіктивності», - сказано в повідомленні.

У 2019-2020 роках філія виділила понад 60 млн грн для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу. Переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури, яким Укрзалізниця перерахувала всю суму.

Експертизи показали, що вартість продукції була безпідставно завищена, що завдало збитків державі на суму майже 12 млн гривень.

Зараз силовики проводять у Києві і Вінниці низку обшуків в службових приміщеннях Укрзалізниці й офісах комерційних структур. В рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.