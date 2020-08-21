«Укрзалізниця» закрила продаж квитків у чотири міста



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Залізнична станція Коломия

Через коронавірус «Укрзалізниця» змінює маршрути

Через погіршення епідемічної ситуації закрито продаж квитків по чотирьох станціях та змінено маршрут слідування деяких поїздів. Про це сьогодні повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Так, за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на залізничних станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів з 00:01 24 серпня буде закрито продаж квитків. Поїздам, що слідували з Чернівців, змінено маршрут слідування.

З 24 серпня цього року на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде робити лише висадку пасажирів.

Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:

№702/701 Львів — Чернівці,

№136/135 Чернівці — Одеса,

№7/8 Київ — Чернівці,

№117/118 Київ — Чернівці,

№98/97 Ковель — Київ,

№46/45 Ужгород — Лисичанськ,

№88/87 Ковель — Новоолексіївка,

№122/121 Миколаїв — Рівне,

№232/231 Генічеськ — Івано Франківськ.

Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут слідування поїздів з та до Чернівців:

№8/7 Снятин — Київ ( замість Чернівці — Київ),

№118/117 Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ),

№136/135 Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса),

№702/701 Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).

«Укрзалізниця» вже не вперше закриває деякі регіони. Раніше такі операції проводилися у Луцьку та Тернополі , які потрапяли у «червоний» карантинний пояс.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» на День Незалежності продовжила маршрут поїзда Суми — Київ.

До слова, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився. 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

До «червоної» зони буде віднесено: