«Укрзалізниця» закрила продаж квитків у чотири міста
Через коронавірус «Укрзалізниця» змінює маршрути
Через погіршення епідемічної ситуації закрито продаж квитків по чотирьох станціях та змінено маршрут слідування деяких поїздів. Про це сьогодні повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Так, за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на залізничних станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів з 00:01 24 серпня буде закрито продаж квитків. Поїздам, що слідували з Чернівців, змінено маршрут слідування.
З 24 серпня цього року на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде робити лише висадку пасажирів.
Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:
- №702/701 Львів — Чернівці,
- №136/135 Чернівці — Одеса,
- №7/8 Київ — Чернівці,
- №117/118 Київ — Чернівці,
- №98/97 Ковель — Київ,
- №46/45 Ужгород — Лисичанськ,
- №88/87 Ковель — Новоолексіївка,
- №122/121 Миколаїв — Рівне,
- №232/231 Генічеськ — Івано Франківськ.
Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут слідування поїздів з та до Чернівців:
- №8/7 Снятин — Київ ( замість Чернівці — Київ),
- №118/117 Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ),
- №136/135 Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса),
- №702/701 Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).
Нагадаємо, що «Укрзалізниця» на День Незалежності продовжила маршрут поїзда Суми — Київ.
До слова, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився. 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.
До «червоної» зони буде віднесено:
- місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- місто Самбір Львівської області;
- місто Біляївку Одеської області;
- міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;
- місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.