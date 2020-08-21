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    «Укрзалізниця» закрила продаж квитків у чотири міста

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    Залізнична станція Коломия&nbsp; - «Укрзалізниця» закрила продаж квитків у чотири міста
    Залізнична станція Коломия 

    Через коронавірус «Укрзалізниця» змінює маршрути

    Через погіршення епідемічної ситуації закрито продаж квитків по чотирьох станціях та змінено маршрут слідування деяких поїздів. Про це сьогодні повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

    Так, за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на залізничних станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів з 00:01 24 серпня буде закрито продаж квитків. Поїздам, що слідували з Чернівців, змінено маршрут слідування.

    З 24 серпня цього року на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде робити лише висадку пасажирів.

    Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:

    • №702/701 Львів — Чернівці,
    • №136/135 Чернівці — Одеса,
    • №7/8 Київ — Чернівці,
    • №117/118 Київ — Чернівці,
    • №98/97 Ковель — Київ,
    • №46/45 Ужгород — Лисичанськ,
    • №88/87 Ковель — Новоолексіївка,
    • №122/121 Миколаїв — Рівне,
    • №232/231 Генічеськ — Івано Франківськ.

    Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут слідування поїздів з та до Чернівців:

    • №8/7 Снятин — Київ ( замість Чернівці — Київ),
    • №118/117 Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ),
    • №136/135 Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса),
    • №702/701 Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).
    «Укрзалізниця» вже не вперше закриває деякі регіони. Раніше такі операції проводилися у Луцьку та Тернополі, які потрапяли у «червоний» карантинний пояс.

    Нагадаємо, що «Укрзалізниця» на День Незалежності продовжила маршрут поїзда Суми — Київ.

    До слова, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився. 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

    До «червоної» зони буде віднесено:

    • місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
    • місто Самбір Львівської області;
    • місто Біляївку Одеської області;
    • міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;
    • місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

     

    Укрзалізниця потяг карантин транспорт коронавірус
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